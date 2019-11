Friends: ¿Iban a ser 7? Pat, el misterioso personaje que debió estar en la serie, pero no lo logró [VIDEO]

Friends podría haber resultado muy diferente si NBC lograba su cometido e incluir a un séptimo personaje principal llamado Pat, el policía.

De acuerdo al portal Screenrant, la televisora estaba interesada en este miembro del elenco, pero afortunadamente, los escritores hicieron todo lo posible para evitar que sea añadido.

Para celebrar el 25 aniversario del estreno de Friends, el autor Saul Austerlitz lanzó el libro “Generation Friends”, el cual narra la exitosa historia de la serie y los secretos que ocultaba.

En él, explicó cómo la cadena le pidió a los showrunners, Marta Kauffman y David Crane, que agregaran un personaje mayor a la trama para así atraer espectadores “maduros”. Esta fue la única solicitud de la red después de revisar el piloto de lo que se llamaba “Friends Like Us”. Los escritores inicialmente tuvieron la idea, pero esta no prospero.

Para que NBC abandone esta decisión, Kauffman y Crane se comprometieron a darle a los seis protagonistas de Friends padres que desempeñaran papeles secundarios. Esto resolvería la preocupación de NBC sobre agregar personajes maduros mientras eliminaban la idea de otro “amigo” a la trama.

Si no fuera por este acuerdo, personajes como Jack y Judy Geller (Elliott Gould y Christina Pickles, respectivamente) podrían nunca haber sido presentados.