Boruto: artista cambia radicalmente la apariencia de Naruto [VIDEO]

Boruto: Naruto Next Generations sigue generando expectativas con el arco del viaje en el tiempo, y aunque la historia continúa con normalidad tanto en el manga como en el anime, algo que los fans no perdonan hasta ahora es el diseño del séptimo hokage.

Con la apariencia más adulta de Naruto, tuvieron que hacerle algunos cambios para hacerlo ver algo mayor y como un padre de familia, sin embargo, algunos seguidores de la franquicia aseguran que esto no sucede con otros personajes como Sasuke o Sai que lucen muy bien, incluso de adultos.

Por tal motivo, una artista conocida como Sakura Thee Stallion, mostró a través de Twitter, un video donde se le ve cambiando la apariencia del ninja con su tableta digital de dibujo. “Edité una captura de pantalla de Hokage Naruto para que no se vea feo”, comentó la ilustradora.

i edited a screencap of hokage naruto so he doesn’t look ugly pic.twitter.com/XxvFrC5oaX