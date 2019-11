Marvel: ¡Oficial! Robert Downey Jr. regresará como Tony Stark en la Fase 4 del UCM

Tras su muerte en “Avengers: Endgame”, los fans se estaban haciendo la idea de no ver nunca más a Robert Downey Jr., incluso que no volvería a tener una participación en la futura Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, estaban muy equivocados. El actor que da vida a Tony Stark/Iron Man volverá a interpretar a este personaje en una de las series que se estrenará bajo la plataforma de Disney Plus. ¿De cuál estamos hablando? “What If...?”

La serie animada de la Fase 4 contará con los mejores actores del UCM, por ejemplo ha sumado a Jeff Goldblum (Gran Maestro) y Taika Waititi (Korg), las estrellas de “Thor: Ragnarok”. En esta oportunidad, se reveló que Robert Downey Jr. volvería como Iron Man.

“Volví a interpretar el papel hace un par de días. Fui a los estudios de Disney y grabé la voz del Gran Maestro para un episodio que estará en Disney+ que se llama What If...?”, expresó Godblum en BuzzFeed.

El actor siguió contando su experiencia, “es una versión animada de todos los personajes que conocemos y amamos de Marvel y este episodio incluyó al Gran Maestro y Iron Man, por lo que Robert Downey hará una voz para eso y Korg. Taika Waititi ya había grabado su voz para eso, así que sí, por un par de horas disfruté haciendo eso".

La serie de Disney Plus nos mostrará un universo alternativo del UCM. Foto: Marvel

La noticia del regreso de Robert Downey Jr. sorprendió a todos los fanáticos de Marvel Studios, quienes podrán disfrutarlo por una vez más.

La serie “What If...?” llegará en 2020 y estará compuesta de varios capítulos animados. Cabe resaltar que se estrenará bajo la plataforma de Disney Plus.