Joker: fanático capturó la escena del baile cuando fue filmada [VIDEO]

Joker, la película protagonizada por Joaquin Phoenix; mostró una nueva versión del villano de DC Comics en el cine. Sin embargo, su escena más comentada no tiene nada que ver con el crimen.

No, tiene todo que ver con un conjunto de escaleras, y un fanático publicó la escena icónica en video meses antes que llegara a la pantalla grande.

En Twitter, un video recorrió las redes sociales para sorpresa de los fanáticos de Joker. Las imágenes muestran una imagen borrosa de Phoenix en bailando.

A lucky fan saw the ‘Joker’ stair scene happen in real time 🃏 pic.twitter.com/19TtUEEKGk