“La maldición de la ouija” revela su primer y aterrador tráiler [VIDEO]

Este jueves 14 de noviembre se estrena “OUIJA HOUSE”, un thriller sobrenatural protagonizada por Tara Reid (Sharknado), Mischa Barton (The Sixth Sense) y la leyenda del horror Dee Wallace (Cujo, The Howling, E.T.).

Ben Demaree (Hansel vs. Gretel) dirigido desde un guion de Justin Hawkins y Jeff Miller, basado en una historia de Miller.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LA MALDICIÓN DE LA OUIJA”

La película también está protagonizada por Carly Schroeder, Chris Mulkey, Mark Grossman, Grace Demarco y Derrick A. King, con apariciones de las reinas chillonas Tiffany Shepis, Eva Hamilton, Sarah French y Susan Slaughter.

“OUIJA HOUSE”, se refiere a una estudiante de posgrado quien confía en ayudar a su madre con poca suerte, realizando una investigación sobre un libro que para ella es muy especial. Un día decide invitar a un grupo de amigos a pasar una noche en una casa con un pasado misterioso. Allí deciden sentarse a jugar a la Ouija para invocar a una criatura maligna que convierte la casa en su patio de recreo.