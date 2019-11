Stan Lee: todos los cameos del recordado creador del Universo Marvel

Este 12 de noviembre se cumple un año de la muerte del creador del Universo Marvel, Stan Lee, quien falleció a los 95 años de edad. Además de ser un escritor de cómics, también ha hecho varias apariciones en sus adaptaciones como una forma de rendirle tributo por sus creaciones.

Aquí hacemos un recuento de todos los cameos que ha hecho el legendario Stan Lee en películas y series de Marvel.

Cameos de Stan Lee

The Trial of the Incredible Hulk (1989)

El primer cameo que hizo Stan Lee fue en el juicio del Increíble Hulk. Para esa ocasión, el creador del Universo Marvel interpretó a un miembro del jurado mientras David Banner se convierte en Hulk en pleno juicio.

X-Men (2000)

Los fans fueron los que descubrieron que Stan Lee aparecía en la película vendiendo hot dogs en la playa. Todo ello, mientras Robert Kelly sale del agua.

Spider-Man (2002)

Cuando el Duende Verde provoca una explosión, Lee es uno de los héroes que aparece para salvar a una niña de la catástrofe.

Daredevil (2003)

Lee aparece en esta cinta en 2003. A pesar de que la película fue duramente criticada, los fans disfrutaron con su aparición, cuando él leía un periódico junto al joven Matt Murdock, interpretado por Ben Affleck.

Hulk (2003)

En esta película, Stan Lee interpreta a un oficial, que está hablando con Lou Ferrigno, quien en ese entonces representaba a Hulk.

Spider-Man 2 (2004)

Nuevamente, Ang Lee vuelve a salvar a otra persona. Esta vez se trata de una mujer que se encuentra entre los escombros causado por la lucha entre Spider-Man con el Doctor Octopus.

Los 4 fantásticos (2005)

En ‘Los 4 Fantásticos’, Lee interpreta a Willie, el señor del correo que le lleva unas cartas a Reed Richards.

X-Men: La decisión final (2006)

Mientras que el Profesor Xavier visita a Jean Grey en su casa, todo se sale de control al provocar que los objetos leviten. Aquí, Stan Lee interpreta a su vecino que está regando las plantas.

Spider-Man 3 (2007)

“Sabes, creo que una persona puede marcar la diferencia”, le dice Stan Lee a Peter Parker, tras leer la noticia de que su alter ego va a ser premiado por salvar a la hija del jefe de policía.

Iron Man (2008)

Este cameo es el primero de Lee en el Universo de Marvel. Tony Stark lo confunde con el playboy estadounidense, Hugh Hefner, en una alfombra roja.

El increíble Hulk (2008)

Stan Lee se infecta con la enfermedad gamma después de beber accidentalmente un refresco contaminado con la sangre de Bruce Banner.

Thor (2011)

Al menos lo intenta. Lee trata de levantar el martillo de Thor con su camioneta, lo que provoca la risa de otros camioneros.

Capitán América: El primer vengador (2011)

Bajo el papel de un general de la Segunda Guerra Mundial, Lee confunde a otro hombre con el Capitán América. “Pensé que sería más alto”, dice sorprendido.

Mavel, agentes de Shield (2014)

Esta vez en una aparición para televisión, Lee reprende al Agente Coulson por molestar a Jemma Simmons.

Vengadores: La era de Ultrón (2015)

Después de beber demasiado, el veterano de la Segunda Guerra Mundial interpretado por Lee es expulsado de la celebración de los Vengadores.

Ant-man y la avispa (2018)

Cuando Stan Lee está a punto de entrar a su auto, se sorprende al verlo encogido por un disco de partículas. “Bueno, los años 60 fueron divertidos, pero ahora lo estoy pagando”, dice.