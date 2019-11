DC: revela a su personaje más inútil de todos [FOTO]

Aunque cada superhéroe tenga sus puntos fuertes y débiles, no se puede detallar a ciencia cierta cuál sería el mejor y más poderoso de todos, pero DC demostró quién sería el personaje más inútil de toda su compañía.

Según anunció la franquicia, sería nada menos que Superman y a pesar de sus indudables poderes, como poseer una fuerza sobrehumana, velocidad imparable, poder volar y sus increíbles rayos x, entre muchos otros, parece que no fue suficiente para hacerle frente a sus enemigos.

Y esto se demuestra en el comic “Tales from the Dark Multiverse: Death of Superman #1”, donde el Hombre de Acero muere a manos de Doomsday, por lo que su esposa Lois Lane le echa la culpa a “La Liga de la Justicia” por no defender a su líder y termina convirtiéndose en Eradicator.

Ella formaría parte de la familia de Superman y llega a obtener los mismos poderes que su difunto esposo, de esta manera a modo de venganza asesina de manera brutal a Lex Luthor y Joker, quienes no significaron un gran problema para la nueva heroína.

No obstante, páginas después Lois se cuestiona por qué Kal-El no usó sus poderes para ayudar al mundo y defender a todas las personas que no lo necesitaban, siendo así mucho más útil para la humanidad.

“Tenías todo este poder, podías escuchar al mundo gritar. Tantas atrocidades, tanta muerte, ¿los ignoraste? ¿cómo podrías ignorarlo? ¿cómo podrías vivir así? ¿fuiste realmente tan ingenuo? ¿nos tenías miedo? ¿o realmente tenías miedo de salvarnos?”, dice Lois en el cómic, mientras intentaba de hacer del mundo un lugar mejor.

Superman

Aunque en este cómic mostraron una faceta no tan arriesgada de Superman, no se puede negar el interés que tuvo el héroe de ayudar a los demás y querer la paz en la Tierra.