Star Wars: estos son los grandes fracasos de Disney con la franquicia

Desde que Disney adquirió la productora que George Lucas había fundado en 1971, el temor de muchos se convirtió en realidad. La compañía liderada por el CEO Bob Iger explotó la marca y llevó a la franquicia a nuevos horizontes, pero también a un abarrotamiento que parece incluso haber afectado al más fanático. Esto sin contar los numerosos tropiezos por los que ha tenido que pasar y que ha llevado a los espectadores a perder la fe que le a la compañía.

Una de las prácticas más cuestionables en el historial del Star Wars de Disney son los despidos a directores y entregas canceladas. Hace un par de años llegó a un punto en el que tenía demasiados proyectos casi confirmados y en desarrollo, como los spin-offs de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi, que no pudieron manejar.

Dichos proyectos terminaron siendo cancelados por diferencias creativas y tuvieron que enfrentar graves errores como lo sucedido con la película de Han Solo, en la que despidieron a sus directores cuando prácticamente se había terminado de filmar todo para contratar a otro que pueda arreglar lo que no le gustó al estudio.

En estos momentos cuentan con una trilogía de secuelas a punto de llegar a su final, y con ello la aclamada Saga de Skywalker. Lo que deja una gran pregunta en el aire, y esta es si Disney podrá entregar un final digno para lo que comenzó George Lucas. Pues no solo debe satisfacer a los nuevos fans, sino a quienes han seguido la historia desde hace varias décadas.

Pero, ¿De qué grandes tropiezos hablábamos? Pues de una serie de malas prácticas dentro de la industria cinematográfica que terminan afectando el resultado de las cintas. Aquí compartimos algunos de estos episodios que nos podrán explicar muchas de las decepciones que quizá, pudieron tener.

El guionista original de El Despertar de la Fuerza no tuvo tiempo necesario para realizar su trabajo

Star Wars: El Despertar de la Fuerza rompió todos los récords en taquilla y fue una de las películas de la saga de la que más se ha comentado. No es algo ilógico teniendo en cuenta que marcaba el regreso de la saga de ciencia ficción a la pantalla grande luego de la compra de Lucasfilm por parte de Disney en el 2012, así que tres años de expectativa sirvieron de algo. Esto, sin embargo, hizo que muchos olviden que, al igual que el resto de películas que conforman la trilogía, también estuvo llena de inconvenientes.

Sí, es momento de recordar que el ganador del Óscar Michael Arndt, fue contratado para escribir el guión del Episodio 7 y pasó varios meses trabajando en él, pero el cronograma de actividades de la compañía era muy apretado por lo que cuando Arndt pidió más tiempo su petición fue rechazada y terminó abandonando el proyecto en octubre de 2013 como destaca Screen Rant. Luego de esto fue que aparecieron J.J. Abrams y Lawrence Kasdan para reemplazarlo y entregar la versión final que conocemos. Arndt mantiene su crédito como guionista por lo que podemos creer que la compañía usó algunos elementos de su trabajo para la cinta.

Despedieron a Josh Trank del spin-off de Boba Fett

Uno de los planes iniciales de Disney/Lucasfilm era llenar el calendario de los cinéfilos con todas las películas basadas en el universo de Star Wars que pudieran. Así, en su momento se llegó a anunciar que la trilogía de secuelas iba a estar acompañada por tres películas independientes que actuarían como spin-offs de la franquicia. De acuerdo con los rumores siempre se habló de una película de Obi-Wan Kenobi, una de Boba Fett y la que terminó siendo Rogue One: Una Historia de Star Wars. Se supuso que el director de Poder Sin Límites estaba trabajando en la historia del mandaloriano, y aunque nunca se confirmó del todo ya se encontraba en una etapa avanzada de desarrollo e iba a aparecer junto con Gareth Edwards en la Star Wars Celebration de 2015. Todo se volvió una historia de terror cuando Josh Trank canceló su aparición y poco después salió la noticia de que este abandonaba el puesto de director.

Despidieron a Colin Trevorrow de Episodio 9

La lista de tropiezos de Disney con su elección de directores para las nuevas películas de la saga de ciencia ficción parece nunca acabar. Colin Trevorrow se vinculó al proyecto en 2015 y fue despedido dos años después. Hay que reconocer que tuvo mucho en contra por la partida de Carrie Fisher ya que la compañía había planeado que el episodio final iba a ser suyo, pero las diferencias creativas entre él y el estudio llevaron a que el guión se volviera a ser escrito al menos cuatro veces e incluso se contó con la intervención de J.J. Abrams.

Despidieron a los directores de Han Solo después de haber filmado casi toda la película

Uno de los casos más polémicos fue cuando la compañía decidió despedir a los directores de La Gran Aventura Lego para contratar a Ron Howard cuando ya casi había terminado la filmación del spin-off de Han Solo. Aparentemente hubo cierta improvisación en el set que no agradó a Kathleen Kennedy , pero la verdadera pregunta es por qué los contrataron en primer lugar sabiendo que su carrera sigue un lineamiento que no es cercano al de la saga.

Es probable que nunca tengamos una respuesta certera, pero ya sabemos cómo terminó: Han Solo: Una Historia de Star Wars es considerada por Lucasfilm como su peor fracaso, y eso que llegó Ron Howard al rescate para hacer lo imposible en muy poco tiempo.

Reemplazaron a Gareth Edwards para los reshoots de Rogue One

La precuela de Star Wars fue otro de los proyectos que estuvo cerca de ser cancelado, pero esto es algo que los fans probablemente no recuerden. En cambio, lo que no podrán olvidar es el alboroto que hubo alrededor del director Gareth Edwards que fue reemplazado por Tony Gilroy para los reshoots de la película. Según varios rumores, Gilroy fue contratado por Lucasfilm para afinar detalles en la narrativa del spin-off, pero también hubo quien sugirió que el trabajo fue un desastre y que él llegó para salvarla, así que podemos pensar que la situación estaba peor de lo que dijeron, y nunca sabremos por qué no se les ocurrió contratarlo antes.

Cancelaron los Spin-offs de Boba Fett y Mos Eisley

El fracaso de la película de Han Solo hizo que Disney reconsidere todos los otros proyectos que llevaba en marcha y muchos de ellos fueron cancelados, como los de Boba Fett y Mos Eisley. A la larga el proceso fue cambiando y al parecer se fusionó para luego convertirse en la serie The Mandalorian que llegará pronto a la plataforma de streaming Disney+. Quizás el resultado sea positivo, pero no podemos omitir estas cancelaciones como otro gran tropiezo en el manejo de la saga por parte de la casa del ratón Mickey, y la existencia de la plataforma podría ser un salvavidas para futuros tropiezos de la franquicia.

Cancelaron La trilogía de los creadores de Game of Thrones

Cancelaciones, despidos y más: desde que Disney tomó control de Lucasfilm estas han sido las palabras más mencionadas y eso en realidad no puede indicar algo bueno. Con tanto proyecto en mente, era cuestión de tiempo que se anuncien nuevas trilogías y así lo hicieron, solo que en este caso los encargados fueron David Benioff y D.B. Weiss . Con Game of Thrones en su filmografía, todos esperaban una producción impresionante, pero sorprendió saber que se separaban del proyecto porque, supuestamente, su agenda no tenía más espacio disponible para un trabajo que demanda mucho tiempo.

La película de Obi-Wan Kenobi se convirtió en serie

Uno de los spin-offs más esperados, y que nunca llegó a confirmarse del todo, era el que iba a estar protagonizado por el actor Ewan McGregor, el Obi-Wan de las precuelas, con una historia que seguiría su vida luego de lo sucedido en Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith. Este proyecto generó el interés del público y su desarrollo estuvo bastante quieto, pero nada se confirmó hasta la Expo D23 que se celebró en agosto donde el escocés apareció en un panel para confirmar que protagonizará una serie que se estrenará por Disney+. Al final sí podremos ver al jedi, pero el daño colateral de Han Solo: Una historia de Star Wars y las malas decisiones de la compañía acabaron con uno de los sueños de los fans, que ahora deberán conformarse con verlo en la pantalla chica.