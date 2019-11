Grey’s Anatomy: las pistas que anunciaron la muerte de Derek Shepherd y que nadie notó

En abril de 2015, los seguidores de Grey’s Anatomy no podían creer lo que estaban viendo. Transcurría la temporada 11 y un violento accidente, donde se salvarían tres personas, le costó la vida a Derek Shepherd.

Era una escena desgarradora. Derek llegaba en una ambulancia al hospital con una contusión severa en el cráneo y estaba en manos de uno de sus colegas. En su inconsciente el guiaba la cirugía. Algo no andaba bien, y él desesperado trataba de que no cometieran un error, él solo quería vivir.

Finalmente, una negligencia le ocasionaría una muerte cerebral, colocando a su esposa, Meredith Grey, en la posición de elegir si desconectarlo o no al respirador artificial.

En la vida real, la muerte de Derek se debió a la repentina salida de Patrick Dempsey. Luego de 11 años en el programa como uno de los protagonistas, el actor y la creadora de la producción, Shonda Rhimes, llegaron a un acuerdo para poner fin al personaje.

La partida del actor marcó un antes y un después de la serie, y aunque muchos pensaron que la producción iba directo a la cancelación, esta volvió a reformularse y ahora van por la décimo sexta temporada.

Pero ¿Fue realmente la inesperada salida del actor la que provocó la trágica muerte del personaje o desde el principio estaba escrito que Meredith y Derek no tendrían un final feliz?

Pues como sabemos, a los fans no se les escapa ninguna posible explicación, y han ido descubriendo algunas frases, hechos y escenas que podrían considerarse pistas del desenlace de Derek Shepherd.

Derek no quería morir solo

Durante el segundo capítulo de la primera temporada, The First Cut Is the Deepest, cuando Meredith era interna y estaba iniciando su romance con Derek, ambos atendieron a una víctima de violación que quedó en coma.

La mujer acababa de mudarse a Seattle y no tenía a nadie a su lado. Esto hizo reflexionar a Derek sobre su propia muerte.

“¿Sabes que tengo cuatro hermanas? Muy femeninas, muchos niños. Si estuviera en coma, me gustaría que todos estuvieran aquí. Me gustaría tenerlos aquí”, dijo.

El problema es que cuando Derek estuvo inconsciente tras su fatal accidente, estuvo solo, y Meredith tomó la decisión de desconectar a su marido sin informar o consultar a ningún otro miembro de su familia.

Derek Shepherd no quería morir solo

El premonitorio sueño de Meredith

En el primer capítulo de la quinta temporada, la pista fue un poco más directa. El episodio inicia con Meredith llegando a una sala de urgencia donde la doctora Bailey (Chandra Wilson) y Mark Sloan (Eric Dane) intentan salvar la vida de Derek, quien yace en una camilla con severas heridas.

Cristina (Sandra Oh) le dice a Grey que Shepherd tuvo un accidente luego que un autobús chocara con un poste y él perdiera el control. A los pocos segundos, los doctores se dan por vencidos y Derek muere en el hospital.

Por supuesto se trataba de un sueño de Meredith, que no consideró premonitorio, sino que una manifestación de su subconsciente sobre sus aprensiones de irse a vivir con él.

En la temporada 11, la muerte de McDreamy se produce también luego que un vehículo de gran magnitud impactara contra su auto, tras salvar a tres víctimas de otro accidente.

Cabe mencionar también que en la narración del episodio Meredith dice: “Son las pesadillas las que siempre se convierten en realidad. A la persona que inventó la frase ‘felices para siempre’ deberían patearle el trasero”.

El sueño premonitorio de Meredith Grey

“Puedo vivir sin ti, pero no quiero”

Poco antes de la muerte de Derek, el matrimonio pasó por su peor crisis. Mientras Meredith seguía avanzando en su carrera, el presidente de los Estados Unidos le ofreció un trabajo a Shepherd, que obligaría a su familia a mudarse.

Esto llevó a largas discusiones y viajes del neurocirujano, en lo cuales conoció a una mujer que intentó seducirlo. Cuando estaban a punto de separarse, el médico llegó a ofrecerle disculpas a su esposa.

“Estoy invocando el post-it, Zola, Bailey, tumores en la pared, ferris. Pensé que Washington era todo. Estaba equivocado. Tú, tú eres todo. Te amo y no voy a dejar de amarte. No puedo vivir sin ti. No quiero vivir sin ti, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para probarlo”, dijo.

A lo que ella simplemente respondió: “Puedo vivir sin ti, pero no quiero. Nunca quiero hacerlo”.

Meredith confiesa que no puede vivir sin Derek

“Nunca lloraste en el cuerpo de la persona que amas”

La temporada 11 estuvo llena de señales de lo que pasaría. Un capítulo antes de la muerte de Derek, su hermana tuvo una discusión con Meredith, donde dejó entrever lo que ocurría.

“No sabes nada de mí… no sabes dónde he estado ni lo que he tenido que superar, porque tu jamás lo hiciste, jamás perdiste al amor de tu vida. Jamás lloraste sobre el cuerpo de la persona que más amabas en el mundo. Tú no sabes cómo eso te afecta”, le dijo Amelia.

“Hasta que hagas eso, hasta que hayas caminado en mis zapatos, necesito que me dejes tranquila y te apartes de mi vida”, agregó.

Al capítulo siguiente, Meredith lloró sobre el cuerpo de su esposo fallecido.