Marvel: Revelan diseño original de Thor y Valkyrie en ‘Ragnarok’

A pesar de que el diseño final de Thor en ‘Ragnarok’ fue del agrado de muchos fans pues el cabello corto, apariencia de gladiador y casco pegado al diseño de los cómics, la idea original de cómo se iba a ver el ‘Dios del trueno’ en su última película es muy distinto al mostrado en la gran pantalla.

La apariencia de Thor es una de las más complicadas de recrear, de eso no cabe duda. Su traje de los cómics no fue sencillo de llevar al MCU pues, al ser un dios nórdico, su apariencia debía mantener el equilibrio entre lo real y lo divino. Es así que la apariencia del hijo de Odín casi no varió entre la primera y la segunda entrega. El principal cambio llegó en la tercera parte.

Recién llegado a Sakaar, Thor tuvo un cambio de apariencia a la forma como se veía en otras cintas, sobre todo el cabello largo y la barba profusa fueron modificados. Sin embargo, la intención original del equipo de producción fue crear a un asgardiano que refleje la desesperación del personaje por lo que vivía con Hela.

Es así como el diseño original era un Thor con la ropa de batalla gastada y con el cabello largo y desaliñado.

Approved concept design I did of Thor's "roadworn" look from #ThorRagnarok Loved how Taika wanted to take him in new directions #thor pic.twitter.com/fA3ALxewf4