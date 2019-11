¿Keanu Reeves será Wolverine? Impresionante diseño emociona a fanáticos [FOTOS]

Luego que la historia de Wolverine llegara a su fin en la última cinta titulada ‘Logan', los rumores acerca de quién tomará el manto del mutante de Hugh Jackman interpretando al mutante canadiense no han hecho más que crecer.

Y es que uno de los personajes más admirados de los X-Men no lo podría interpretar cualquier actor. Es así como los nombres de Oscar Isaac (Apocalipsis en Días del futuro pasado), John Bernthal (The Punisher), Tom Hardy (Venom) y hasta Jason Momoa han sonado como posibles candidatos para dar vida al mutante que “es mejor en lo que hace, aunque lo que hace no es bueno”.

Keanu Reeves no es ajeno a los cómics. Ya le dio vida al impredecible John Constantine.

Sin embargo, si hay un actor que la gente quiere en el papel, ese es Keanu Reeves. A pesar de contar con más de 50 años, sus inolvidables interpretaciones en franquicias como Matrix y John Wick asegurarían que ‘Lobezno’ o ‘Guepardo’ estará en buenas manos.

No solo por su gran trabajo frente a las cámaras le ha valido el cariño de los fanáticos a Reeves. Más de uno asegura que sus muestras de humanidad y sencillez lo vuelve el candidato perfecto: Marvel siempre ha buscado candidatos que no tengan escándalos y probablemente no hay uno mejor que Keanu.

Además, un impresionante Fan Art de Keanu Reeves con el clásico traje de Wolverine ha causado revuelo en Instagram, pues muestra cómo luciría el mutante en la piel del hombre que dio vida a John Wick.

¿Será ‘el hombre de la bolsa’ capaz de dar vida a Wolverine? Esa respuesta solo la tiene Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien tiene en sus manos una decisión importante para dar vida a la franquicia con más potencial desde que los derechos de X-Men volvieron tras la compra de Fox por Disney.

Keanu Reeves regresa como John Constantine

Allá por el 2005 se estrenó Constantine, película que seguía la vida de un cazador de demonios que fue interpretado por Keanu Reeves.

En esta oportunidad, la línea editorial Vertigo acaba de hacer el cómic Sandman Universe Special Hellblazer número 1, donde se puede ver diferentes versiones del detective Constantine, entre ellas, Keanu Reeves.