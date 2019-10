Superman & Lois: The CW confirma nueva serie sobre el Hombre de Acero [FOTO]

Una nueva serie sobre Superman se asoma. La cadena estadounidense The CW está desarrollando una serie de televisión protagonizada por Tyler Hoechlin y Bitsie Tulloch, la cual contará las aventuras del ‘Hombre de Acero’ junto a Lois Lane.

Así lo informó el portal web, TVLine. Además, la pareja aparecerá en el próximo crossover “Crisis on Infinite Earths”, junto con Erica Durance y Tom Welling, quienes fueron parte del elenco de Smallville.

Es así que cuando se estrene la serie, será la primera producción de Superman desde el final de Smallville, aunque Hoechlin ha hecho apariciones esporádicas como el ‘Último Hijo de Krypton’ en Supergirl.

Según el informe de TVLine, la serie seguirá los pasos al "periodista más famoso del mundo de los superhéroes y los cómics", ya que "abordan todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual".

Eso presumiblemente revela que el hijo de Lois Lane y Clark Kent, establecido en el crossover del año pasado, jugará un papel clave en la próxima serie.

Aunque los fanáticos de DC Comics creen que el Superman de Hoechlin podría sacrificarse para salvar a su primo durante la Crisis.

Antes de Smallville, la última vez que el Hombre de Acero tuvo un programa de televisión, fue el Lois & Clark: The New Adventures of Superman, estrenada en 1993.

Intros de Lois & Clark: The New Adventures of Superman

Aquella producción se concibió originalmente para centrarse en Lois y su trabajo en el Daily Planet, aunque al final Superman se llevó el protagonismo.

Los seguidores del ‘Boy Scout’ creen que la nueva serie será un tipo de remake de la vista en la década de los noventa. Solo queda esperar su estreno para saber si es cierto.