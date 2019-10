Riverdale 4x02: ¿Cómo y a qué hora ver el nuevo episodio de la cuarta temporada?

Ya inició la cuarta temporada de Riverdale, y el homenaje al personaje de Luke Perry conmovió a todos los seguidores de la serie. En el primer capítulo, In Memoriam, Archie recibe la noticia del accidente de su padre y huye en un proceso de negación hasta que tiene que ir por el cuerpo.

En ese viaje, él conoce los detalles de la muerte de Fred. La mujer que se salvó de morir en el mismo accidente le cuenta cómo este la sacó del camino para que no fuera arrollada. Su padre había dado su vida para salvar a una extraña, un acto de nobleza que le servirá de consuelo a Archie Andrews.

RIVERDALE: AVANCE DEL SEGUNDO EPISODIO 4X02

Pero, ya estamos en la semana del segundo episodio de Riverdale, y según algunos adelantos Archie alentará a Mad Dog a asistir a Riverdale High y unirse al equipo de fútbol. Por otro lado, Jughead conocerá al Sr. Chipping quien le ofrecerá un puesto en una escuela de élite llamada Stonewall Prep.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER RIVERDALE 4X02?

‘Chapter Fifty-Nine: Fast Times at Riverdale High’, es la segunda entrega de la cuarta temporada de Riverdale y se estrenará este miércoles 16 de octubre de 2019 a las 8:00 pm a través de The CW en Estados Unidos, mientras que en América Latina estará disponible el jueves 17 de octubre a las 00:38 am en Warner Channel.

luego de emitirse el capítulo, estará disponible ONLINE en las plataformas digitales de The CW en su país de origen, y en Latinoamérica se tendrá que esperar a que Netflix, dueña de sus derechos de distribución en esta parte del mundo, lance la temporada completa.