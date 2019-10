Nanatsu no Taizai 3x02: ¿cómo, cuándo y dónde ver el estreno del capítulo? [VIDEO]

Por fin Nanatsu no Taizai temporada 3 ha iniciado su transmisión. El pasado miércoles 9 de octubre, seguidores del anime pudieron ver el inicio del arco Wrath of The Gods, el cual tiene guardado más de un secreto.

Este miércoles 16 de octubre se estrenará Nanatsu No Taizai 3x02, capítulo que nos debe dar detalles del encuentro entre Diana y King, además de las acciones que tomará Zeldris contra los 7 pecados capitales.

En el primer capítulo, el cual no fue bien recibido por los fans, vimos una breve introducción de Meliodas junto a los pecado capitales. Además, vimos como Zeldris espera que Estarossa se recupere para volver atacar Britannia.

Ya para la parte final de Nanatsu No Taizai 3x01, se vio como Diana y King coinciden en una lago de aguas termales en el bosque de las hadas. ¿Se volverán a enamorar?

¿Cómo y a qué hora se emite Seven Deadly Sins: Wrath of The Gods 3x02?

“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” presenta su segundo capítulo de la temporada 3 en Japón a través de TV Tokyo este miércoles 16 a las 5:55 p .m. (hora local). Por su parte, BS TV Tokyo lo transmitirá el jueves 17 de octubre a las 00:59 a. m. (hora local).

Nanatsu no Taizai 3 - Tráiler

¿Cómo ver en Perú y el resto de Latinoamérica Seven Deadly Sins: Wrath of The Gods?

Con 14 horas de diferencia entre Perú y Japón, Nanatsu no Taizai puede ser visto a partir de 3:55 a. m. de este miércoles 16 de octubre.

Colombia, México y Ecuador: miércoles 9 de octubre a las 3:55 a. m.

Bolivia y Estados Unidos (este): miércoles 9 de octubre a las 4:55 a. m.

Argentina, Chile: miércoles 9 de octubre a las 5:55 a. m.

España: miércoles 9 de octubre 10:55 a. m.

“Nanatsu no Taizai” o “Los siete pecados capitales” en su versión en español, está basado en el manga escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki, la misma que sigue publicando hasta hoy por la Weekly Shōnen Magazine.