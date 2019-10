Star Wars: Rey podría tener su propia película tras los sucesos del Episodio IX

En diciembre próximo se estrenará “Star Wars: El ascenso de Skywalker”, novena película que buscará ponerle fin a la trilogía que empezó J.J. Abrams en 2015 y cerrando también una gran historia que tiene más de 40 años encima.

Sin embargo, eso no significaría que se acabarán las películas de “Star Wars”, todo lo contrario, con la plataforma de Disney+ llegarán algunas series basadas en este universo, así como unas nuevas trilogías que estarán bajo la dirección de los showrunner de “Game of Thrones”, Benioff & Weiss.

Según los últimos informes de We Got This Covered -quienes marcaron el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi- afirman que Disney y Lucasfilm se encuentran desarrollando un nuevo proyecto, el cual giraría en torno a Rey (Daisy Ridley).

La primera aparición de este personaje fue en “Star Wars: El despertar de la fuerza”, película situada 30 años después del Episodio VI, donde se ha alzado un nuevo imperio y la única esperanza es Rey, quien sorprende al usar la fuerza, y un androide BB-8. Ambos emprenden un viaje en búsqueda de Luke Skywalker.

El personaje de Rey siguió ganando fuerza y cariño entre los fanáticos de la saga, teniendo un rol más protagónico en “Star Wars: Los últimos Jedi”. Incluso han estado circulando teorías sobre el pasado de Daisy Ridley, quien no sería una simple chatarrera.

Es por ello que, los rumores de su propia película toman fuerza. La cinta de Rey se desarrollaría después de los eventos de “Star Wars: The rise of Skywalker” y tratará las consecuencias de cómo esto afectará en su linaje. ¿Tendremos noticias muy pronto de esto?