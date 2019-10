Hey Arnold!: la verdad detrás de su cancelación y por qué el creador se negó a renovarla

“Hey, Arnold” fue una de las series que marcó a toda la generación de los 90 y con sus cinco temporadas transmitidas a través de Nickelodeon, los capítulos eran imperdibles por ver al “cabeza de balón” junto a sus amigos teniendo diferentes aventuras.

La animación llamaba la atención por tratar temas que muchas veces sucedían en un contexto social pero con un enfoque que se entendiera fácilmente, incluso algunos episodios relataban problemas mucho más fuertes como el alcoholismo, disfunción familiar, entre otros.

A pesar de tener una buena acogida, “Hey, Arnold” fue cancelada luego de 100 capítulos, lo que causó mucha incertidumbre entre los fanáticos, quienes se preguntaban cuál habría sido el motivo de tal fatídica decisión. En esta nota contaremos la causa por la cual no continuaron con la serie animada.

¿Por qué cancelaron “Hey Arnold”?

Luego de la cuarta temporada, Nickelodeon le ofreció al creador de la serie, Craig Barlett, elaborar dos películas basadas en la historia del protagonista, la cual se dirigirían uno para la televisión y otro para la pantalla grande.

Por esta razón, el autor se puso a trabajar lo que sería “Hey, Arnold: The Jungle Movie”, pero la cadena junto a Paramount decidieron llevarla “Hey, Arnold: The Movie” a los cines en lugar de la opción de Barlett, el cual recibió duras críticas y posteriormente fue cancelada al igual que “The Journal”, el episodio especial y precuela para la siguiente cinta.

Todo esto sumado a las diferencias creativas con Nickelodeon, lograron que el autor deje a la productora y ya no continúen con la serie animada. No obstante, en 2017 tanto el creador como el canal solucionaron las disputas y lanzaron “Hey Arnold: The Jungle Movie”, resolviendo todas las preguntas que dejaron al aire.

Con la acogida de la cinta, incluso Netflix estuvo en conversaciones con el creador para producir una siguinte temporada de la serie, lo cual podría ser muy probable debido a que ya lanzaron otros clásicos como “Rocko’s Modern Life: Static Cling” e “Invader Zim: Enter the Florpus”.