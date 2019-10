Black Widow estaría viva y regresaría al UCM

Una de las últimas escenas de Avengers: Endgame es considerada como una de las tomas más caras jamás reunidas en la historia del cine, ya que el elenco repleto de estrellas del UCM se reunió en el funeral de Tony Stark.

Sin embargo, a pesar de lo conmovedora y bien hecha que fue la escena, muchos fanáticos todavía están molestos porque el otro miembro no recibió el mismo tratamiento.

Se trata de la Viuda Negra, es así que en una entrevista reciente, el codirector Joe Russo explicó por qué a Black Widow no se le dio una escena funeraria y dijo:

“Bueno, Natasha tiene otra película que saldrá. Tony no tiene otra película saliendo”.

A pesar que la frase tiene sentido, pero ¿podría haber más en esta omisión que solo eso? ¿Tal vez podría haber otra razón por la cual Marvel no se tomó muchos problemas con la muerte de Natasha como lo hicieron con la de Tony?

Según informa el portal web We Got This Covered, Marvel tiene planes de resucitar al héroe favorito de los fanáticos de Scarlett Johansson y traerla de vuelta a la línea de tiempo principal del UCM

Además, indican que no sucederá pronto y que Widow no resucitará en la Fase 5, sino la Fase 6.

Y en caso de que la espera parezca demasiado larga la página web también informa que Black Widow regresará al menos una vez más a través de otra precuela antes que vuelva a aparecer en la línea de tiempo principal.