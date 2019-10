One Piece Academy: Lanzan manga spin-off de Luffy y su banda en la escuela

Hace un mes se anunció que el reconocido mangaka japonés Eichiro Oda lanzaría un nuevo manga spin-off de su obra más vendida, One Piece, pero con una trama y diseños que no se han visto hasta ahora. La publicación que lleva por nombre ‘One Piece Academy’, nos contará las divertidas aventuras de Luffy y los Mugiwara pero en la escuela secundaria.

En un principio se creyó que se podría tratar de un crossover con los personajes de My Hero Academia, ya que en el anuncio que se hizo en las páginas de la Shonen Jump se podía ver a los protagonistas de ambas franquicias juntos, pero finalmente se confirmó que no sería así, pero de todas maneras los fanáticos se mantuvieron al pendiente de las noticias acerca de su manga favorito.

One Piece Academy

Hace unos días se lanzó la revista #44 de la revista Jump del 2019, en donde se reveló de manera especial y con motivo del 20 aniversario de la franquicia el primer capítulo de One Piece Academy. Que nos permitió ver un divertido diseño en formato chibi de Luffy, Namie, Ussop y muchos otros personajes que han aparecido a lo largo de la trama.

One Piece Academy

El capítulo uno de este manga spin-off nos muestra la escuela secundaría del Nuevo Mundo, empezamos viendo a Koby como estudiante, de pronto aparecen Luffy y Ussop para empezar su escándalo, para detenerlos entra en acción Namie, poco a poco aparecen los demás Mugiwara e incluso se presentan a los Shishibukai ¿Qué aventuras les espera a esta banda de adolescentes?