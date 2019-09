Jeremy Renner regresaría como Hawkeye para Black Widow

La primera película a estrenarse en 2020 y que abrirá el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) será Black Widow. La cinta en solitario de Scarlett Johansson contará algunos hechos del pasado de Natasha Romanoff, así como su entrenamiento para convertirse en una agente.

Durante todo este tiempo se han ido filtrando imágenes y teasers, así como la inclusión de Robert Downey Jr (Iron Man), sin embargo, el nuevo reporte indica que un vengador también diría presente. ¿De quién se trata? Jeremy Renner (Hawkeye).

Según We Got This Covered, Clint Barton aparecerá en Black Widow aunque tendrá un pequeño papel, pues no será el acompañante de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en gran parte de la cinta.

Tampoco se sabe exactamente cómo encajará en la cinta, sin embargo, podríamos ver algo sobre Budapest y la curiosa misión que llevaron a cabo. Algo que han mencionado en reiteradas ocasiones durante las distintas películas de los Vengadores.

Según lo filtrado, el villano de Black Widow será Taskmaster, así como la inclusión de David Harbour, quien será Red Guardian.

Black Widow está programara para mayo del 2020 y será la primera película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, no aportará mucho al futuro del UCM pues estará situada después de “Civil War” y, recordemos que el personaje de Scarlett Johansson murió en “Avengers: Endgame”.

Black Widow se estrenará el 1 de mayo de 2020 y estará a cargo de Cate Shortland, con el reparto de Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle y Rachel Weisz.