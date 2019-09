Spider-Man: ¿ahora será parte de Apple? Sony estaría en la mira de la compañía

Después que Spider-Man dejará Marvel Studios luego de la ruptura comercial entre la compañía y Sony, se supo que el arácnido tendría una nueva película fuera del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, los fanáticos del Trepamuros no se imaginaron que una tercera empresa entraría en el conflicto para una posible compra de Sony Pictures.

Según informa el portal web ComicBook, el acuerdo entre Disney y Sony está suspendido por la posible compra de la compañía por parte de Apple y Amazon.

“No hay actualizaciones sobre el acuerdo de Sony, está en un punto muerto. Disney no tiene prisa por llegar a un acuerdo ahora que conocen a Apple, Amazon y tal vez Netflix está interesado en comprar Sony Pictures para el contenido de transmisión. Disney puede recuperar Spider-man de forma gratuita, así que ¿por qué pagar?”, tuiteó el canal de YouTube Lords of the Long Box

Esto quiere decir que sin Sony Pictures es vendido, Disney puede recuperar los derechos del personaje sin pagar un solo dólar y volvería automáticamente a Marvel Studios.

Las razones de la compra por parte de Apple y Amazon serían por entrar con fuerza al mundo del streaming, ya que tener en su poder a Sony les vendría bien para conseguir su propio estudio y realizar películas.

