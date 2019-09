It: teoría afirma que Pennywise estaría dentro del universo de Harry Potter [VIDEO]

“Harry Potter” es conocido por tener un mundo lleno de magia y fantasía, donde se puede encontrar desde el ser más inofensivo hasta el más poderoso, pero lo que ha causado sorpresa es que algunos fanáticos han involucrado a una de las terroríficas criaturas de Stephen King, It, con el universo de los magos.

Según una teoría creada por algunos seguidores de las populares películas, existiría una criatura muy parecida a Pennywise en las sagas de Daniel Radcliffe, se trataría de nada menos que de los boggart, que apareció en la primera entrega “Harry Potter y el Prisionero de Azkaban”.

Estos seres tienen la capacidad de adquirir la forma de los que más aterra a las personas y fue presentado por el profesor Lupin, quien enseñó también la manera de enfrentarse a ellos, que sería dejar de temerles e imaginarlo con alguna forma que pueda dar risa con el hechizo Riddikulus.

El parecido vendría que It, tiene la capacidad de transformarse también en todo aquello que los demás temen y solo es posible vencerlo si se le imagina como alguien más débil, lo que le quitaría su poder.

No cabe dudas, que las semejanzas entre las criaturas son innegables, causando que muchos fanáticos de Harry Potter y que vieron recientemente “It: Capítulo 2”, hayan denominado al payaso como un Boggart. Sin embargo, se sabe que su tipo de existencia y fuerza no son compatibles.