George RR Martin: repaso por la vida del creador de GOT a propósito de su cumpleaños número 71

George R. R. Martin, afamado escritor de literatura fantástica, cumple hoy 71 años de edad. En esta nota rendimos un justo homenaje al creador de ’Juego de Tronos’, serie que mantuvo en vilo a millones por años.

La producción del también guionista es abundante. A lo largo de estos años complació, conmovió y sacó de sus casillas a sus lectores con giros argumentales drásticos, distanciándose de la estructura de historias, para algunos, previsibles.

¿Quién es George RR Martin?

George Raymond Richard Martin nació en el seno de una familia trabajadora el 20 de septiembre de 1948 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su padre era estibador. Desde muy pequeño se convirtió en escritor de relatos, al mismo tiempo que descubrió su amor por la lectura.

Ya mayor, estudió periodismo en la Universidad Northwestern del estado de Illinois, graduándose en 1971. Luego, dirigió competencias de ajedrez y enseño la especialidad en el Instituto Clarke de la ciudad de Dubeque, estado de Iowa. En estos años, desde los 70, escribió numerosos relatos. Su obra fue premiada con los premios ‘Hugo y Nebula’.

Una de sus primeras novelas más populares fue ‘Muerte y Luz’. El éxito que tuvo el escrito reafirmó su futuro: se dedicaría solo a la literatura, especialmente de los géneros de terror, fantasía y ciencia ficción.

Luego de trabajar en producciones de Hollywood, George RR Martin se retiró a Santa Fe, Nuevo México, en donde trabajó la novela ‘Juego de Tronos’, la cual comenzó el ciclo de ‘Canción de hielo y fuego'. En la actualidad trabaja en el sexto libro de la saga, la cual es titulada por el momento como ‘Canción de hielo y fuego: Vientos de invierno’.

¿Cuántos años tiene George RR Martin?

El prolífico escritor, productor de televisión y guionista estadounidense cumple 71 años este 20 de septiembre de 2019.

¿Dónde vive George RR Martin?

De acuerdo a la página web oficial del creador de ‘Juego de Tronos’, actualmente reside en Santa Fe, Nuevo México.

¿En qué orden leer los libros de George RR Martin?

Sobre la secuencia de la serie de ‘Juego de Tronos', en los libros la secuencia es la siguiente:

- Juego de tronos

- Choque de reyes

- Tormenta de espadas

- Festín de cuervos

- Danza de dragones

- Vientos de invierno

- Sueño de primavera

Por otra parte, sus novelas independientes son:

- Una canción para Lya.

- Muerte de la luz

- Refugio del viento

- Sueño del Fevre

- El rag del Armagedón

- Nómadas nocturnos

- Los viajes de Tuf

- Hunter’s Run

¿En qué se inspiró George RR Martin?

En una entrevista con Stephen Colbert en el programa The Late Show with, el escritor de GOT contó que cuando era niño solo le permitían tener a tortugas como mascotas, estas morían rápido pese a recibir los cuidados necesarios. En la imaginación de George RR Martin, contó, pensaba que competían por un trono. De esta forma, comenzó a surgir la idea de un ‘Juego de Tronos’, pero primero con estos animales.

Por otro lado, según algunas medios la familia Lannister de la historia se inspiró en la de los Borgia, una familia rica que alcanzó un status privilegiado en el Vaticano.