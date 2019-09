“Marianne”, la nueva serie de Netflix que ha aterrado a miles de usuarios, ¿ya la viste?

No lo veas. No entres a Netflix. No empieces a ver “Marianne”. Es una trampa. Simplemente no lo hagas. ¡Estás advertido! Si creías que se trataba de una broma, entonces estás equivocado.

“Marianne” es, y viene siendo catalogada, como la gran serie de terror del año, superando y con creces a “La Maldición de Hill House”. La entrega francesa, que podrás encontrar en Netflix, viene causando pesadillas a miles de fanáticos.

TRÁILER MARIANNE SERIE DE TERROR EN NETFLIX

La plataforma de Netflix se ha encargado de brindar nuevas series capaces de no solo cautivar a los usuarios, sino también, asustarlos, como por ejemplo “Élite 2”, “La casa de papel 3”, “Stranger Things 3”, “Mindhunter”, entre otros.

Ahora último nos ofrece una propuesta francesa fuera de lo común, “Marianne”. Estrenada el pasado viernes 13 y con apenas 8 episodios encima, la serie ha asustado a todos los usuarios que ya la vieron antes.

Emma es una joven que descubre que los personajes que escribía para su libro, parecen ir cobrando vida. Uno de esos seres es Marianne, quien la persigue desde pequeña en sus sueños pero ahora todo es real.

A continuación te dejamos los comentarios de los usuarios de las redes sociales, quienes viven aterrados desde que vieron “Marianne” en Netflix.

Comentarios sobre Marianne. Foto: Twitter

“Hemos empezado a ver y estamos totalmente enganchados”.

Comentarios sobre Marianne. Foto: Twitter

Si es que quieres ver “Marianne” en Netflix, te recomendamos tener la luz prendida, que sea de día y estar acompaño, de lo contrario, no podrás dormir tranquilo.