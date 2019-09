Dr. Stone: Dr. Stone 1x12 EN VIVO: entérate a qué hora y dónde ver el capítulo 12 [VIDEO]

La temporada 1 de Dr. Stone se acerca a la mitad de su historia, con cada capítulo que se estrena sigue aumentando la cantidad de fanáticos que tiene en Japón y el mundo. Todos se quedan sorprendidos al ver el desarrollo que tienen los experimentos de Senku y sus compañeros del reino de la ciencia ¿Podrán alcanzar su meta de revivir a todos y regresar a la sociedad a como era?

En esta nota podrás enterarte de todos los detalles de este anime. Además, cómo y dónde ver Dr. Stone 1x12.

¿Cómo y dónde ver Dr. Stone 1x12?

El episodio 12 de la temporada 1 de Dr. Stone se estrenará este viernes 20 de septiembre de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesario una suscripción premium para acceder al servicio.

- Dr. Stone 1x12 en América Latina: 20 de septiembre online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Dr. Stone 1x12 en Estados Unidos: 20 de septiembre online por Funimation con subtítulos en inglés.

- Dr. Stone 1x12 en Japón: 20 de septiembre por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Dr. Stone 1x12?

El capítulo 12 de Dr. Stone llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse a través de las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Cuántos capítulos tiene Dr. Stone temporada 1?

El anime está programado para una duración de 25 capítulos en total.

- Episodio 1 - Stone World - Mundo de piedra

- Episodio 2 - King of the Stone World - Rey del mundo de piedra

- Episodio 3 - Weapons of science - Armas de la ciencia

- Episodio 4 - Shoot the smoke signal - Dispara la señal de humo

- Episodio 5 - The beginning of the stone world - El principio del mundo de piedra

- Episodio 6 - Two countries of the stone world - Dos países del mundo de piedra

- Episodio 7 - The whereabouts of two million years - El paradero de dos millones de años

- Episodio 8 - Stone Road - Camino de piedra

- Episodio 9 - Let the light of science be made - Que se haga la luz de la ciencia

- Episodio 10 - A faint alliance - Una tenue alianza

- Episodio 11 - Clear world - Mundo claro

Dr. Stone

¿Qué ocurrió en Dr. Stone 1x11?

En este nuevo capítulo se empieza anunciando que están apunto de crear vidrio, todo esto con el fin de poder tener los recipientes adecuados para desarrollar la medicina que le salvará la vida a la herma de Kohaku. Entonces se dirigen en búsqueda del material faltante, arena de cuarzo, un vez tienen esto el primer objetivo que se ponen es crear unos lentes para Suika, quien sufre de miopía.

Tras mucho esfuerzo logran crear los primeros lentes en el primitivo mundo de piedra, brindándole así a la pequeña Suika la oportunidad de ver todo claro por primera vez. Ahora que tienen una mano más que los apoye en su trabajo ponen en marcha la producción de envases de vidrio, pero se dan cuenta que no tienen la experiencia suficiente para crearlos y que necesitan de un verdadero artesano.

Entonces Chrome recuerda que en la aldea existe alguien que podría ayudarlos, se trata del anciano kaseki, la única persona en el lugar que fue capaz de desarrollar las armas que usan las personas que habitan ahí. En un principio se niega, pero al ver el raro material con el que están trabajando, no puede evitar sentir curiosidad y decide apoyarlo en su lucha por crear envases de vidrio.

Ahora Senku y el reino de la ciencia cuentan con un laboratorio adecuado ¿Cuál será el siguiente paso?

¿Qué pasará en Dr. Stone 1x12?

En el siguiente capítulo el reino de la ciencia dará un gran paso, ya que empezarán la búsqueda de un elemento fundamental para crear medicina, se trata de “ácido sulfúrico”, pero el tratar de conseguir esto podría costarles la vida ¿Qué harán?