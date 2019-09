Are you afraid of the dark?: Nickelodeon lanza teaser de la recordada serie [VIDEO]

Are you afraid of the dark? O más conocido como ¿Le temes a la oscuridad? En Latinoamérica, se prepara para debutar en Nickelodeon con más historias más terroríficas que nunca en su nuevo reboot del mismo título.

La serie de terror es una de las muchas producciones que Nick traerá de vuelta, por ello, como tiene avanzado los nuevos capítulos, la cadena de televisión a través de su cuenta oficial de Twitter ya lanzó un teaser que mostrará todo lo que vendrá antes de la publicación oficial del tráiler.

¿Le temes a la oscuridad? - Teaser

El programa se estrenó por primera vez en 1991 y su último episodio llegó en el 2000. Cuenta con siete temporadas y 91 episodios.

La popular serie canadiense se enmarca en los miembros de un grupo de adolescentes, pertenecientes a “El club de la medianoche”, se ponían alrededor de una hoguera en un extraño secreto en medio del bosque y contaban historias de terror.