One-Punch Man se burló de Dragon Ball, Naruto, Shingeki, entre otros animes [VIDEOS]

Desde que se estrenó, One-Punch Man le ha dado un toque diferente al clásico Shonen, ya sea por la trama de la historia, los personajes o los graciosos momentos que se pueden ver. Sin duda alguna, un rotundo acierto en la industria del anime.

De todas las grandes características que presenta One-Punch Man, las que más resalta son su irreverente humor y referencias para con otros animes, como por ejemplo Dragon Ball Super, Shingeki no Kyojin, Naruto, entre otros famosos títulos.

A continuación mencionaremos los animes que fueron víctima de las burlas de One-Punch Man.

DRAGON BALL SUPER

Esta fue la primera referencia a un anime. En el primer capítulo del webcómic, vimos al protagonista enfrentarse a Vaccine Man, una versión azul de Piccolo. El villano fue presentado con los mismos rasgos faciales, antes de cabeza y un físico musculoso.

Pero eso no era todo, en la temporada 2, Saitama participa de un torneo de artes marciales, la cual es una clara referencia al Torneo Mundial de Artes Marciales de Dragon Ball Super.

Finalmente tenemos a Boros, quien habría sido inspirado en el Super Saiyajin.

SHINGEKI NO KYOJIN

Los titanes también no se salvan. El primer episodio de One-Punch Man nos mostró la transformación de Marugori, quien se convierte en un aterrador gigante muy parecido al titán colosal, quien aparece en el primer episodio de Shingeki no Kyojin. Lo gracioso e que el tamaño no fue impedimento para que Saitama lo derrote con apenas un golpe.

NARUTO

Si bien esta no es una clara referencia como las de Dragon Ball Super y Shingeki no Kyojin, se puede contar como una. Hay diversos elementos que coinciden entre Flashy Flash y Naruto. El primero es un ninja que se graduó en una aldea ninja, al igual que el muchacho de cabello rubio.

HUNTER X HUNTER

¿Te atreves a adivinar cuál sería la referencia? Silver Fang. El experto maestro de artes marciales es una copia del personaje Zeno Zoldyck de Hunter x Hunter, en sus habilidades y el vello facial.

NEO GENESIS EVANGELION

Quizás no lo recuerdes pero en la primera temporada de One-Punch Man, Saitama y Genos se enfrentan a un villano llamado Carnage Kabuto, cuya transformación es una clara referencia a Eva Unit 1 por sus colores púrpura y verde.