Joker, el villano gana Venecia

Redacción Fama

El cine de autor del expulsado de la Academia de Hollywood, culpable de abuso de menores, fugitivo y villano para más de uno en la industria, Roman Polanski, no pudo superar esta vez al ‘cine de superhéroes’. Calificada como una “obra maestra” desde su estreno en Venecia (por acercarse más al cine de Scorsese que a lo típico de DC), Joker de Todd Phillips e interpretada por Joaquin Phoenix fue elegida la mejor película y se quedó con el León de Oro de la edición 76.

El cineasta agradeció a Warner Bros. y DC por permitirle salir de su zona de confort “y dar un golpe tan audaz en mí”, al dirigir una nueva historia del icónico villano de ficción. Y sobre la estrella de la película, dijo: “No hay película sin Joaquin Phoenix. Joaquin es el león más feroz, brillante y de mente más abierta que conozco. Gracias por confiar en mí con tu loco talento”.

La crítica estuvo de acuerdo, en general, de que el premio se quedara en manos de Todd Phillips. Aunque dejaron claro que era una sorpresa que este año el jurado le dé el primer León de Oro al “cine de superhéroes”. Lo que sí cuestionaron fue que se repartieran los premios de interpretación: La Copa Volpi a la mejor actriz fue para Ariane Ascaride de Gloria Mundi y el mejor actor fue Luca Marinelli de Martin Eden.

En Venecia algunos daban por hecho que la Copa Volpi a mejor actor sería para Phoenix. Reclamaron también que el jurado no haya tomado en cuenta el trabajo de Scarlett Johansson en Marriage Story. “La película ha sido la gran olvidada del palmarés”, escribió El Español.

¿Polanski termina como ‘héroe’ en Italia?

Para la polémica quedará el León de Plata entregado a Roman Polanski por la cinta Un oficial y un espía. The Hollywood Reporter sostiene que a pesar de que la prensa internacional cuestionó la inclusión del film, fue recibido como “la bienvenida de un héroe”.

El festival cerró con dos estrellas en la alfombra roja. Primero llegó Johnny Depp, “orgulloso” de coincidir en la Mostra con su hija Lily-Rose Depp, quien presentó fuera la competición, la cinta The King. “Es increíble, lo único que puedo hacer es sonreír”, dijo al presentar Waiting for the barbarians.

Y mientras un grupo de jóvenes protestaba por el cambio climático, llegó a la clausura Mick Jagger para promocionar The Burnt Orange Heresy (La herejía de la naranja quemada). “Estoy con los jóvenes que protestan contra el cambio climático”, aseguró y aprovechó para cuestionar el Gobierno de Donald Trump. “Estamos en una situación muy difícil en Estados Unidos (...) los controles ambientales implementados, que eran casi adecuados, han sido revertidos por la actual administración”.

En cuanto al cine, “más de un espectador se preguntó por qué la película (en la que Jagger actúa), sobre un atraco de arte que salió muy mal, no recibió un puesto en la competencia”, dice The Hollywood Reporter.