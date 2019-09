Los dibujos animados antiguos que marcaron época ¡Tuviste que verlos!

Uno de los recuerdos más nostálgicos de toda persona son los momentos en la niñez y por supuesto, las largas horas viendo los dibujos animados en el televisor después de hacer algún deber.

Si bien la industria de la animación ha producido bastantes materiales de entretenimiento, solo algunos fueron capaces de superar el olvido y quedarse en la mente de los espectadores. En esta nota traemos los dibujos animados más recordados de la infancia.

Heidi

Es una serie de animación japonesa que narra la historia de una niña huérfana que es llevada a la montaña a vivir con su abuelo, un huraño anciano que inicialmente no desea hacerse cargo de ella. Aunque la serie puede parecer triste en algunos momentos, lo cierto es que a lo largo de sus 52 capítulos el espectador se va impregnando de los valores que encarna la pequeña Heidi: alegría, bondad, inocencia, generosidad y libertad.

Marco

La historia abarca el caso de un niño italiano que se queda sin madre, debido a que ella viajó a Argentina para trabajar como sirvienta en una casa por la difícil situación que se encontraba en su país. Marco, el protagonista, decide ir en busca de su mamá tras no recibir más noticias de ella y al enterarse que se encuentra con problemas de salud. Sin embargo, la situación se hará más difícil porque el pequeño tendrá que trabajar y vivir varios momentos desafortunados en el camino, hasta poder lograr su objetivo.

David el gnomo

La serie de “David el gnomo” fue estrenada en 1985, cuenta la historia y los secretos de los gnomos, unos pequeños seres que habitan en la naturaleza, viven en familia y velan por el bienestar del medio ambiente. La serie se centra en el personaje de David, un anciano gnomo que trabaja como médico y vive junto a su esposa Lisa debajo de un árbol. Si hay algo por lo cual destaca este programa es por la transmisión de valores positivos hacia la naturaleza, que se puede apreciar desde su primer episodio.

He-man

He-man es uno de los dibujos animados más recordados por sus lecciones dejadas al final de cada capítulo, la serie tiene lugar en el ficticio y mágico planeta de Eternia. Su personaje principal es el príncipe Adam, el joven hijo de los gobernantes de Eternia, Rey Randor y la Reina Marlena. El objetivo principal de Skeletor es conquistar la misteriosa fortaleza del Castillo de Grayskull, de la que He-Man extrae sus poderes.

Coraje el perro cobarde

Coraje, el Perro Cobarde (en Latinoamérica) o Agallas, el Perro Cobarde (en España) es una serie de dibujos animados producida por Cartoon Network y creada por el premiado animador y creador John R. Dilworth. Incluye un humor dirigido a compartir en familia y narra las desventuras de Coraje, un perro altruista que debe desafiar a sucesos paranormales para que salvarse y salvar a su familia, un par de granjeros, Justo y Muriel, residentes en Poblado de Ningún Lugar, ubicado en el estado de Kansas, en Estados Unidos.

ThunderCats

Este programa inicia con el ataque a la ciudad de Thundera por parte de Mumm-Ra, que destruirá casi por completo la civilización felina. Solo quedarán un grupo de supervivientes (Tigra, Pantro, Snarf, Cheetara, Felino y Felina) y el joven príncipe Leon-O, el legítimo gobernante de este pueblo, que guiará a sus nuevos amigos por el mundo, enfrentándose a terribles enemigos y encontrando nuevos aliados.

La pequeña Lulu

La pequeña Lulú se caracteriza por las aventuras que la protagonista y sus amigos sufren a diario con los típicos problemas urbanísticos que les rodean, pasando a veces de un episodio normal a una especie de stand up comedy.

Mach GO GO GO! o Meteoro

Fue creado por el pionero del anime, Tatsudo Yoshida. El personaje central es un joven conductor llamado Gō Mifune (Meteoro). Yoshida eligió los nombres. La "M" en el coche es un homenaje a la familia Mifune y no el nombre del coche, Mach-5 y el 5 en el coche representa un homónimo japonés ya que la palabra “cinco” en japonés se pronuncia muy parecido a “vamos” (go, en idioma inglés), por eso le pusieron ese número.