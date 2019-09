¿Vuelve Iron Man? Robert Downey Jr. podría regresar debido a Disney

Todo fanático de Marvel desearía volver a ver a Robert Downey Jr. como Iron Man, pero luego de su muerte, es posible que ya no aparezca más en el UCM.

Según informó, We Got This Covered, el actor podría volver para una serie de Disney+ de Ironheart. No fue suficiente con WandaVision, pues ahora Marvel planea hacer un show protagonizado por la estrella de Riri Williams.

Ironheart

A pesar que Marvel no ha confirmado nada aun, en estos últimos días se escuchó acerca de Ironheart y de su unión al UCM. El personaje habría hecho su primera aparición cuando Tony Stark estaba en coma y se necesitaba a un nuevo héroe.

Tener la voz de Downey Jr. en la serie podría ser una buena forma de tenerlo de vuelta, y que no le tomara demasiado tiempo, ya que por el momento cuenta con bastantes proyectos en su carrera.