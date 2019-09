¿Te asustan los payasos? estas son las películas más temibles llevadas al cine [VIDEO]

Si bien los payasos son personajes que deben traer alegría y emoción a los niños, muchas veces sucede todo lo contrario. Y el icono de diversión se convierte en miedo y terror, ya que detrás de su peculiar sonrisa, ocultan muchos misterios.

Y varios realizadores audiovisuales han llevado a la pantalla grande a estos característicos seres que a más de uno han hecho temblar de terror, como en el caso de “It”, que ya está a punto de estrenarse su segunda entrega. En esta nota mostraremos otras películas de payasos asesinos.

It (2017)

Cuando empiezan a desparecer niños en el pueblo de Derry (Maine), un pandilla de amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos. Adaptación cinematográfica de la conocida novela de Stephen King "It".

Al filo del terror (1989)

Como pasó con IT, esta película mexicana le provocó miedo a cientos de niños que la vieron cuando se estrenó. El argumento se basa en un artista del ventriloquismo quien, en su lucha de recuperar la gloria que alguna vez le perteneció, comienza a perder la cordura culpando a su muñecos, mismos que cobran vida y hablan con su hija, a quien obliga a vestirse de payaso y con ello darle más veracidad y originalidad a su show para poder renacer como artista.

100 tears (2007)

Un par de reporteros en busca de su "gran historia" se adentran en el mundo bizarros de un asesino en serie conocido como "The Teardrop Killer". A medida que van recopilando datos para su trabajo, se darán cuenta que ya no sólo tendrán que preocuparse de la noticia, también de no perder sus vidas.

Clown (2014)

Un amoroso padre encuentra un traje de payaso y decide usarlo para el entretenimiento durante la fiesta infantil de su hijo. Tras la fiesta se da cuenta de que es incapaz de quitárselo y su personalidad comienza a sufrir terroríficos cambios. Él y su familia deberán intentar quitárselo en una carrera contra el tiempo para terminar con la maldición, antes de que se complete la transformación y se convierta en un homicida con zapatos muy grandes.

31 (2016)

Cinco personas son secuestradas en los días previos a Halloween y mantenidos como rehenes en un lugar llamado Murder World. Mientras están atrapados, deben jugar un juego violento llamado 31, donde la misión es sobrevivir 12 horas contra una pandilla de payasos malvados.

Killer Klowns from Outer Space (1988)

Deb y Mike ven caer un meteorito en el bosque. Cuando se acercan a investigar descubren que se trata de una carpa de circo llena de payasos asesinos. Después de huir de ellos, acuden a la comisaría donde chocan con la incredulidad de Kirk, un viejo policía antipático. Sin embargo, ante su insistencia, consiguen la ayuda de Dave, un amigo de la infancia de Deb, que les ayuda en este surrealista caso. Mientras, la población sufre los hilarantes ataques de los payasos.

Gacy (2003)

John Wayne Gacy es un ciudadano modelo. Padre de familia y empresario, incluso se disfrazaba de payaso para divertir a los niños del hospital local. Pero había algo terrible que su vecindario desconocía. Las pistas sobre varios chicos desaparecidos condujo a la policía hasta la vivienda de Gacy en Chicago y todo el país asistió horrorizado a un impresionante descubrimiento. Todos los detalles de los más de 30 asesinatos se iban exponiendo a la luz pública a la vez que las víctimas iban siendo descubiertas enterradas bajo su propia casa.

Stitches (2012)

Un payaso asesina niños por venganza. Éste ha vuelto de entre lo muertos únicamente para quitarles la vida y así poder descansar, ya que ningún payaso puede hacerlo si no ha terminado con su show y el suyo fue interrumpido por los pequeños.

Killjoy (2000)

El terror se desencadena cuando Michael, un don nadie harto de su mala suerte, intenta convocar a Killjoy, el payaso diabólico.

Clownhouse (1989)

Tres hermanos pasarán sólos la noche en casa. Lo que no saben es que tres asesinos psicópatas han escapado del manicomio y se dirigen disfrazados de temibles payasos hacia el hogar. Uno de los hermanos es muy miedoso a los payasos y su pesadilla se hará realidad.

Balada triste de trompeta (2010)

En 1937, en plena guerra civil, tropas republicanas irrumpen en un circo, durante el espectáculo, para reclutar a sus empleados para luchar contra las tropas nacionales. Mucho tiempo después, en los últimos años del franquismo, dos luchan por el amor de una atractiva trapecista.