Birds of Prey: mira el primer teaser tráiler de la cinta [VIDEO]

¿Qué tienen en común IT: Chapter Two y Birds of Prey? ¿Que ambas cintas pertenecen a Warner Bros? Es una respuesta, sin embargo, no. Ambas películas están unidas por su estreno y tráiler, respectivamente.

Con la reciente llegada de IT: Chapter Two, tendremos un primer vistazo de Birds of Prey, cinta que une a Harley Quinn, Huntress, Black Mask, entre otros “villanos” de DC Cómics.

Ahora último se acaba de revelar el primer teaser tráiler de Birds of Prey y aquí podrás verlo.

El nuevo avance empieza con Harley Quinn (Margot Robbie) reventando los clásicos globos rojos de Pennywise, burlándose del aterrador payaso. Tras esto vemos varias escenas de acción donde vemos a la “villana" junto a sus secuaces armar un desmadre en Gotham City.

Birds of Pray se estrenará en febrero de 2020, donde destacan Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Ewan McGregor como Roman Sionis (Black Mask), Jurnee Smollet-Bell será Canario Negro y Rosie Perez como Renee Montya.

