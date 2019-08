“Batman & Robin”: director reveló que tuvo sexo con 20 000 personas

El hombre detrás de cintas como “Batman & Robin”, “8mm”, “Batman Forever” y “The Number 23”, Joel Shumacher, acaba de revelar en una entrevista que tuvo sexo con unas 20 mil personas.

El director conversó con la popular revista Vulture, donde declaró que “no es inusual” su récord. ¿Será reconocido por los Récord Guiness?

Joel Shumacher expresó que “para un hombre gay no es (sorprendete), porque se está disponible”. El creador de “Batman & Robin” contó que no solo tuvo sexo con personas famosas, sino que también, lo ha hecho con comprometidos.

“He tenido sexo con gente famosa, con personas casadas, y me los llevo a la tumba. Nunca le he contado a nadie sobre cualquiera que me haga el favor de compartir una cama conmigo”.

Hace poco empezaron a correr rumores sobre las sexualidades de los personajes de la película "Batman & Robin”, por lo que Joel mencionó que, “si yo no fuera gay, nunca habrían dicho esas cosas”.

“Eso empezó mucho antes de mí. Antes que yo apareciera, la gente escribía sobre los mensajes en los cuentos de niños, como Blanca Nieves siendo sobre malas madrastras o Batman y Robin siendo hombres homosexuales, que viven juntos en una cueva”.

“Siempre ha existido esta cosa de que Batman y Robin son gay. Pero nunca lo he creído así”, añadió.

¿Qué significa la palabra Batman?

Batman (conocido inicialmente como The Bat-Man) es un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger,​ y propiedad de DC Comics. ... Se trata de uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics.