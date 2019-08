Teen Titans: ¿Vuelven? actores hablan sobre el regreso de la serie

Con la serie live-action “Titans” y “Teen Titans Go”, la caricatura original quedó en el olvido, sin embargo, en una reciente entrevista con CBR, los actores de voz de “Teen Titans” anunciaron que regresarían sin pensarlo dos veces.

Tara Strong, quien hace la voz de Raven, mencionó: “No hay manera en que no regresaríamos. Amamos el show y creo que no hay razón por la que Cartoon Network no pudiera hacer los dos simultáneamente. Son Shows diferentes. Así que, sí, amaríamos eso”.

Y no solo la actriz se pronunció sino también Greg Cipes (Chico Bestia), quien se ha mostrado como el más interesado por el regreso de la serie original, sobre todo por el final abrupto e inesperado que ocurrió en 2006.

"Hubo un gran espacio de tiempo en que Teen Titans había terminado y no había más Titans y Greg y yo teníamos este trabajo recurrente en un juego que hacíamos juntos", mencionó Scott Menville (Robin), "Greg me diría, hermano, Titans va a regresar. Va a regresar, hermano".

Cipes reveló que casualmente inició un rumor y Cartoon Network recibió varios correos escritos a mano de fans, ya que en diferentes convenciones, el actor habría mencionado reiteradas veces su deseo por el regreso de la serie a toda la audiencia.

Por otro lado, Khary Payton (Cyborg) recalcó que la relación y dinámica que tienen los cinco personajes es como "una especie de rayo en una botella". "Creo que mientras haya esa dinámica, siempre hay una oportunidad de algo nuevo y algo diferente", finalizó el actor.

Hasta el momento, lo único seguro es el regreso de los originales en la película de “Teen Titans Go! vs Teen Titans” donde se deberán unir para vencer a un villano en común. Pero las esperanzas de los miles de fanáticos sigue intacta y piden el regreso de la serie original.