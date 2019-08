Película de Scorsese enfrenta a Netflix con los cines

Con información de The New York Times

Se espera que la película sobre la intersección del crimen organizado y la política estadounidense sea nominada a los Oscar en 2020. Scorsese llevó su película de US$ 159 millones a Netflix después de que su estudio de los últimos años, Paramount Pictures, se resistiera al presupuesto.

La película, que utiliza efectos especiales de “eliminación del envejecimiento” para mantener a los actores con la edad adecuada en una saga que abarca décadas, se encuentra en las etapas finales de la postproducción.

Pero hasta el momento no se sabe dónde se podrá ver finalmente El irlandés, si en las grandes cadenas de cine, solo en Netflix o en ambos canales. No estará claro hasta que finalicen las discusiones entre Netflix y los principales cines. “Las negociaciones son solo el último capítulo del conflicto entre la vieja guardia de la industria del cine y los advenedizos tecnológicos”, sostiene The New York Times.

El irlandés, que ha sido anunciado como una especie de homenaje a las películas Goodfellas y Casino, fue anunciado hace diez años por Paramount. Robert De Niro interpreta al personaje principal, ‘Frank Sheeran’ , un sicario conocido como ‘el irlandés’ que afirmó haber matado al jefe de los Teamsters, ‘Jimmy Hoffa’, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, en 1975. Al Pacino, quien aparece por primera vez en una película dirigida por Scorsese, retrata a ‘Hoffa’.

¿En qué cadenas se vería El irlandés? Según informaron a The New York Times, Scott Stuber, jefe de la división de películas de Netflix, lidera las conversaciones para la compañía de transmisión con dos grandes cadenas, AMC Theatres, que opera 11.000 pantallas en todo el mundo, y Cineplex, con más de 1.600 pantallas.

Ted Sarandos, director de contenido de Netflix (el mismo que decidió retirar a Roma de Cannes porque había “un gran riesgo en que nuestras películas sean tratadas de manera irrespetuosa en el festival”), también participó en las conversaciones. El director ha estado presionando para un gran lanzamiento nacional. Adam Aron, el director ejecutivo de AMC, dijo: “Se están llevando a cabo conversaciones con Netflix sobre nuestra exhibición The Irishman y otras películas de Netflix, pero el resultado de esas conversaciones aún no está claro”.

A pesar de ello, Netflix no quiere distraerse de su negocio principal, especialmente ahora que será desafiado por Walt Disney Company y Apple. En un esfuerzo por mantenerse como líder del streaming, Netflix gastó US$ 12 mil millones en contenido original en 2018.

Pero que no pueda prometer lanzamientos amplios ha tenido un costo. La compañía perdió los derechos de Crazy Rich Asians, la comedia romántica de 2018 que recaudó casi US$ 240 millones en taquillas de todo el mundo. El director, Jon M. Chu, y el autor de la novela en la que se basa, Kevin Kwan, decidieron ir con Warner Bros., diciendo que querían que la película se proyectara en la mayor cantidad de teatros posible.

La postura de Netflix también la ha puesto en desacuerdo con la cadena teatral Regal, que dijo en un comunicado: “Actualmente, no estamos discutiendo con Netflix sobre The Irishman ni sobre ninguna otra película. Por supuesto, si Netflix decide respetar el modelo comercial de la industria y lanzar la película con una ventana teatral adecuada, estaremos más que felices de discutir la reserva de la película en los cines Regal”.