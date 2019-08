Netflix: conoce las películas, series y documentales que se estrenan en septiembre

Ya empieza el mes de septiembre y Netflix presenta una nueva lista de series, películas y documentales que mostrará en su plataforma, donde se podrá aprovechar para verla en familia o con amigos.

Dentro de los títulos están presentes, “Dirty Dancing”, “The Blacklist”, “Glitch”, “Chicas pesadas” y “Vis a Vis”. En esta nota te daremos los nombres de todo lo que llega a Netflix este agosto 2019 y su fecha exacta de lanzamiento.

Películas

Diario de una pasión – (01/09/2019)

Cuando te encuentre – (01/09/2019)

Una tormenta perfecta – (01/09/2019)

Dirty Dancing – (01-09-2019)

Chicas pesadas – (01/09/2019)

Capitán América y el Soldado del Invierno – (01/09/2019)

La gran muralla – (09/09/2019)

Cincuenta sombras más oscuras – (09/09/2019)

A mi altura – (13/09/2019)

Las crónicas de Spiderwick – (15/09/2019)

Inferno – (15/09/2019)

Sully: Hazaña en el Hudson – (17/09/2019)

Entre dos helechos: La película – (20/09/2019)

Fragmentado – (23/09/2019)

Ocultos por la Luna – (27/09/2019)

Series

How to Get Away with Murder: Temporada 5 - (01/09/2019)

Grey’s Anatomy: Temporada 15 - (01/09/2019)

Élite: Temporada 2 - (06/09/2019)

The Ranch: Parte 7 - (13/09/2019)

Las del hockey - (20/09/2019)

Criminal: España - (20/09/2019)

The Blacklist: Temporada 6 - (21/09/2019)

Supergirl: Temporada 4 - (24-09-2019)

Glitch: Temporada 3 - (25/09/2019)

The Politician – (27/09/2019)

El marginal: Temporada 3 - (27/09/2019)

Vis a Vis: Temporada 4 - (27/09/2019)

The Good Place: Temporada 4 - (27/09/2019)

Tiny House Nation: Volumen 2 (29/09/2019)

DC’S Legends of Tomorrow: Temporada 4 – (30/09/2019)

Documentales

Elena – (01/09/2019)

Hip-Hop Evolution: Temporada 3 – (06/09/2019)

La mente, en pocas palabras – (12/09/2019)

The Chef Show: Volumen 2 – (13/09/2019)

Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea – (13/09/2019)

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom – (15/09/2019)

Bill Gates bajo la lupa – (20/09/2019)

Abstract: The Art of Design: Temporada 2 (25/09/2019)

En pocas palabras: Temporada 2 – (26/09/2019)