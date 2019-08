Disney: conoce las series y películas que se presentaron durante la D23 Expo

Durante estos días se llevó a cabo la D23 Expo en California, donde Disney presentó sus futuros proyectos, tanto en películas como series, las cuales se estrenarán bajo su nueva plataforma de streaming Disney+.

Entre los títulos más sonados tenemos The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, el regreso de Lizzie McGuire, mientras que Marvel Studios presentó She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel

A continuación te mostraremos lo Disney presentó en la D23 Expo, así como el calendario de estreno de series y películas.

Nuevas series fueron reveladas por Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production; Kevin Feige, presidente Marvel Studios; Kathleen Kennedy, presidente Lucasfilm; y Gary Marsh, presidente y CCO de Disney Channel Worldwide.

- Serie aún sin título de Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor, de Lucasfilm

- 3 nuevas series live action de Marvel Studios: Ms. Marvel; Moon Knight y She-Hulk

- Serie Lizzie McGuire protagonizada por Hilary Duff

- Serie de cortos de The Muppets

Así mismo, se presentaron los primeros tráilers de las siguientes series de Disney+.

The Mandalorian, la nueva serie de Lucasfilm.

Presentado por sus productores ejecutivos: Jon Favreau y Dave Filoni, junto a los actores Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers y Giancarlo Esposito, y Taika Waititi, quien le da vida al droide IG-11. Ming-Na Wen se unirá al elenco de la serie.

High School Musical: The Musical: The Series

Los miembros del elenco: Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Julia Lester, Larry Saperstein, Dara Reneé, Frankie A. Rodriguez, Kate Reinders, Mark St. Cyr, y Showrunner Tim Federle presentaron el tráiler de la serie que tendrá 10 episodios.

Lady and the Tramp

Una nueva versión del clásico animado de 1955.

Noelle

Anna Kendrick y Billy Eichner, sus protagonistas, presentaron el tráiler junto a Sean Bailey.

The World According to Jeff Goldblum

Jeff Goldblum, que protagoniza y conduce “The World According to Jeff Goldblum” de National Geographic, mostró un adelanto de la serie de 12 episodios.

Encore!

La productora ejecutiva Kristen Bell presentó un adelanto de la serie.

CALENDARIO DE ESTRENOS SERIES Y PELÍCULAS DE DISNEY+

TOGO

Una historia jamás contada, que se desarrolla en invierno de 1925, en Alaska. Protagonizada por Willem Dafoe y dirigida por Ericson Core. Forman parte del elenco: Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl, Richard Dormer, Michael Greyeyes, Michael McElhatton y Michael Gaston. Estreno previsto en EE.UU en diciembre.

DIARY OF A FEMALE PRESIDENT

Producida por Gina Rodriguez. Sigue la historia de una chica de 12 años cubana-americana que aspira convertirse en la presidente de Estados Unidos

STAR WARS: THE CLONE WARS

Anunciada por Kathleen Kennedy, para febrero de 2020 en EE.UU.

TIMMY FAILURE: MISTAKES WERE MADE

Dirigida por Tom McCarthy, con guion de McCarthy & Stephan Pastis, basada en la exitosa serie de libros de Stephan Pastis. Previsto para 2020 en EE.UU.

STARGIRL

Protagonizada por Grace VanderWaal y Graham Verchere, basada en la novela de Jerry Spinelli.Dirigida por Julia Hart, con guion de Kristin Hahn, Julia Hart & Jordan Horowitzi. Previsto para 2020 en EE.UU.

THE FLACON AND THE WINTER SOLDIER

Director: Kari Skogland, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan. Forma parte del elenco Emily VanCamp, que vuelve como Sharon Carter; y Wyatt Russell que interpretará a John Walker—un personaje de los comics que aparecerá por primera vez en pantalla. Previsto para 2020 en EE.UU.

MONSTERS AT WORK

Inspirada en Monsters Inc, de Disney y Pixar, la nueva serie de Disney Television Animation regresa a Monstropolis.

WANDAVISION

Protagonizada por Paul Bettany y Elizabeth Olsen, de Marvel Studios. Previsto para 2021 en EE.UU.

LOKI

Director Kate Herron. Protagonizada por Tom Hiddleston. Estreno previsto en EE.UU para 2021.

WHAT IF... ?

Hayley Atwell le dará su voz en inglés a Peggy Carter en la serie que se enfoca en diferentes héroes del MCU e imagina qué hubiera pasado si los acontecimientos en las películas hubieran sido diferentes. Estreno previsto en EE.UU para 2021.

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

Protagonizada por Diego Luna y Alan Tudyk la serie sigue las aventuras de Cassian Andor antes de los acontecimientos de a New Hope.