My Hero Academia: revelan el opening, ending y nuevo poster de la cuarta temporada [VIDEO]

Con la confirmación de la cuarta temporada de My Hero Academia, dejó a más de uno esperando las actualizaciones de lo que mostrará el anime en su nueva entrega y a pocos días de su estreno, ya se lanzó un póster promocional de lo que vendría.

En la ilustración se pueden ver a varios de los integrantes de la clase 1-A, los tres grandes y a Sir Nighteye, el ex compañero de All Might, que además tendrá un gran papel en este arco argumental.

Y una de las noticias más fascinantes es que ya se anunció a los intérpretes del opening y ending de la cuarta temporada. No será nada menos que el grupo Blue Encount quien abrirá el anime y la cantante Sayuri quien cerrará la saga.

La serie animada se estrenará el 12 de octubre y estará a cargo del estudio Bones junto con Kenji Nagasaki en la dirección, Yousuke Kuroda como guionista y el conocido Horikoshi en la producción y diseño de personajes.

My Hero Academia – Opening “The Day”

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Es dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

Este anime nos sitúa en un mundo en donde todas las personas empezaron a nacer con poderes, lo cual terminó formando una sociedad de héroes y villanos. El protagonista es Midoriya Izuku, un joven que sueña con convertirse en héroe, pero que para su mala suerte nace sin poderes, pero esto no lo desmotivaría. Un día como cualquiera, se topa con el héroe que más admira, quien le dice que si el lo desea puede convertirse en uno y le pasa la posta de un poder que lo llevará a vivir muchas aventuras en su camino por volverse el número uno.