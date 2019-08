Avengers: Endgame: ¿Una broma? Joe Russo expuso triste verdad detrás de la ‘aparición’ de Nova

Cuando todos creían haber encontrado todos los Easter Egg de Avengers: Endgame, una noticia ha remecido el mundo de Marvel Studios. Los hermanos Russo mencionaron recientemente en una entrevista la aparición de un nuevo héroe en el UCM: Nova.

En conversación con WIRED, Joe Russo dijo lo siguiente: "Mira de nuevo esa escena y entenderás. Verás a Richard Rider en el fondo de la toma. Es un Easter Egg”. Pero lo que tenía que pasar como un comentario más, ocasionó una ola de preguntas en redes. Horas después, el cineasta dijo la verdad.

En el video se le puede ver a los hermanos respondiendo un tweet que decía: “¿Cómo no tienen ningún miembro de Nova Corp en una pelea contra Thanos? Me encanta la película, pero simplemente me molesta esta idea. Ni siquiera tenía que ser Richard Rider”.

A lo que Joe Russo bromeó: “Mire de cerca esa escena nuevamente y verá. Verá a Richard Rider en el fondo de la toma. Easter Egg”. Esta simple respuesta ocasionó más de un revuelo en la red.

Joe Russo 'confirma’ presencia de Nova: pase al minuto 12:27

Pero con el paso de las horas y consiente de lo que ocasionó en medio del fandom, el director confirmó a Comic Book que la ‘revelación’ fue “en realidad una broma del momento”.