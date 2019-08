La razón detrás de la abofeteada de Margot Robbie a Leonardo DiCaprio

“Érase una vez en Hollywood” juntó nuevamente a la actriz Margot Robbie y a Leonardo DiCaprio, sin embargo ellos ya han trabajado juntos e incluso compartieron una peculiar anécdota sobre una audición que tuvieron para la película The Wolf of Wall Street, donde la actriz confesó que estaba tan nerviosa que abofeteó a su compañero.

Según mencionó Robbie, ella solo contaba con 30 segundos para impresionar a DiCaprio y al director Martin Scorsese, así que como era parte de la prueba, la australiana empezó a gritar y el actor también.

“Él es realmente aterrador, apenas pude mantener el ritmo”, confesó la actriz. Luego agregó que el protagonista de Titanic le pidió un beso como parte del papel.

“Así que camino hasta muy cerca de su cara y entonces pienso que ‘tal vez debería darle un beso, ¿cuándo tendré otra oportunidad de besar de Leo Dicaprio?’”, pero en lugar de eso “le pegué en la cara y entonces me gritó ‘¡que te jodan!’, eso no estaba en el guión en absoluto. La habitación se quedó en silencio y me congelé”, finalizó.

En ese momento, Robbie creyó que iba a ser arrestada o que la vetarían de Hollywood por agredir a Leonardo DiCaprio, sin embargo, tanto el actor como Scorsese comenzaron a reír, antes que le pidieran que lo abofeteara de nuevo.

La carismática actriz fue elegida luego de esto para encarnar a Naomi Laplagia, la segunda esposa de Jordan Belfort (DiCaprio) en la película The Wolf of Wall Street. Posteriormente, la carrera de Robbie fue en ascenso donde incluso llegó a interpretar a Harley Quinn en Suicide Squad.