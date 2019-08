Quentin Tarantino y otros aclamados directores que nunca estudiaron cine en la universidad

‘Once Upon a Time in Hollywood’ acaba de estrenarse y son miles los espectadores que alaban la cinta de Quentin Tarantino.

Sin embargo, son pocas personas las que saben que el director de ‘Pulp Fiction’ no realizó estudio alguno de cine en alguna academia, instituto o universidad.

Tal como pasa con Tarantino, existen otros afamados directores que nunca pasaron por una clase, pero a base de esfuerzo y perseverancia alcanzaron el éxito mundial.

A continuación te presentamos una lista con 10 directores que hicieron carrera más allá de los libros y el aprendizaje.

Steven Spielberg

Marcó una época con sus películas en la década de los 80 y 90. Spielberg abandonó sus estudios en la California State University Long Beach para alcanzar el sueño de ser director de cine.

Esta pasión nació cuando era un niño y filmaba películas en Super - 8. Aparte de estar al mando de importantes franquicias cinematográficas, también logró dirigir distintos capítulos de series televisivas como 'Colombo' y 'Galería Nocturna'.





Guy Ritchie

A los 15 años de edad dejó la escuela y en el año 1995 comenzó su carrera como director, dirigiendo comerciales y promos para distintas bandas musicales.

Su primer cortometraje fue “The Hard Case” (1995), que tiene una duración de 20 minutos y que se considera una precuela de ‘Lock, Stock and Two Smoking Barrels’ (1998) su opera prima en el cine.





Stanley Kubrick

Desde pequeño sus gustos por la fotografía, la música y el ajedrez fueron fundamentales para consolidarse como director.

Stanley decidió abandonar su empleo como fotógrafo para dedicarse a la realización cinematográfica. Su primera película fue con ‘Fear and Desire’ (1953), un drama bélico realizado con 13 mil dólares de presupuesto que consiguió gracias a préstamos familiares.





James Cameron

A los 15 años decidió ser director al quedar fascinado por los efectos especiales de ’2001: Odisea del Espacio’ (1968) de Stanley Kubrick.

Es así que después de graduarse en física en la universidad de California, decidió convertirse en camionero para sustentar su deseo por las artes visuales

Su primer trabajo con director llegó con ‘Piranha Part Two: The Spawning’ (1981), trabajó que decidió borrar de su currículo.





Quentin Tarantino

Apasionado por el cine, trabajó en una tienda de alquiler de videos al lado de otros entusiastas por el cine.

Su oportunidad llegó cuando escribió el guion y dirigió ‘Reservoir Dogs’ (1992). Sin embargo, saltó a la fama con Pulp Fiction.





David Fincher

A los 18 años Fincher trabajó como asistente de producción. En 1983 fue camaraógrafo y asistente de fotografía en producciones como 'Indiana Jones' y el 'Regreso del Jedi'.

En 1992 llegó su oportunidad al dirigir Alien 3, película de ciencia ficción protagonizada por Sigourney Weaver.





Richard Linklater

Decidió abandonar sus estudios universitarios en 1982 para trabajar en una plataforma petrolífera en el Golfo de México.

Fue en aquel lugar en donde sintió aprecio por el séptimo arte al asistir con frecuencia a un cine local de Houston. Después de varios cortometrajes, dirigió su primera película: ‘It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books’ (1988).





Cristopher Nolan

Comenzó desde pequeño, grabando reuniones familiares con una Super - 8. Luego realizó proyectos personales inspirados en las aventuras de James Bond o lo trillers de Ridley Scott. Su primer largometraje fue ‘Following’ en 1999.





Paul Thomas Anderson

Durante su época estudiantil realizó un documental de 30 minutos, centrado en una estrella porno. El cortometraje ‘Cigarettes and Coffee’ (1992), le hizo conocido. Su primer trabajo como director de una película llegó con ‘Hard Eight, Sidney’.





Akira Kurosawa

Descendiente de un linaje samurai, la llegada de occidente a Japón hizo que el joven Akira deje su carrera como pintor y sentirse atraído por el cine.

En 1938 se inscribió en un programa de aprendices de cine en Toho, donde fue contratado para ser ayudante de director. ‘Sugata Sanshirô’ (1943) fue la primera película con la que debutó como cineasta.