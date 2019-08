¿Un fracaso más? Disney no ve con buenos ojos estrenar “The New Mutants”

De la mano de 20th Century Fox, la franquicia de los X-Men han venido de más a menos. Con el pasar del tiempo, las cintas fracasaron tanto en la taquilla como en la crítica. Uno de esos casos es The New Mutants (Los Nuevos Mutantes), que pese a no haberse estrenado, parece que será un fracaso más.

Tras la compra de 21th Century Fox, los personajes de los mutantes, Los 4 Fantásticos y más, todos los derechos pasaron a mano de Disney, quienes han visto con malos ojos The New Mutants, el filme con más contratiempo y retrasos en los últimos dos años.

La revista Variety ha sacado un artículo, en el cual abordan la decepción de la actual compañía Disney para con 20th Century Fox debido a The New Mutants. Según este último reporte, la empresa de Mickey Mouse no está entusiasmado con la recaudación que podría tener la cinta.

"Disney es optimista que el pasar las propiedades de superhéroes de Fox, como “Los Cuatro Fantásticos” y “X-Men”, al presidente de Marvel Studios Kevin Feige, va a mejorar la calidad de esas películas, pero los baches deben suavizarse en esa transición.

El estudio no está impresionado con “Nuevos Mutantes”, un spin-off de X-Men con una vibra de casa embrujada y creen que tiene un potencial de recaudación limitado".

Disney acaba de ver The New Mutants, por lo que no están contentos con el producto final. Si bien ya está acabada, en la empresa no saben qué hacer exactamente con ella. Una de las opciones es mandarla a Disney+ o incluso, podría acabar en la plataforma Hulu.