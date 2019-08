¿Ariel se queda sola? Harry Styles rechaza papel del príncipe Eric

Luego de animadas suposiciones, al final se concretó que el cantante y actor Harry Styles, ha rechazado ser el príncipe Eric en el live-action de “La Sirenita” de forma amistosa, según informó Variety.

Todo parece indicar que la información de la posible integración al elenco, se filtró al público antes de tiempo cuando aun no había un acuerdo definitivo, por lo que, Disney se encuentra buscando a otro candidato que sea parte de la nueva película.

No se sabe con exactitud el motivo de su rechazo, sin embargo la noticia no cayó muy bien para todos los fanáticos que esperaban ansiosamente ver al ex integrante de One Direction en acción.

Hasta el momento solo se encuentra confirmada la participación de Halle Bailey, la nueva Ariel y protagonista de la historia, Melissa McCarthy, quien será la villana Úrsula, Jacob Tremblay, como la voz del pez Flounder y Awkwafina, que le dará vida a la gaviota Scuttle.