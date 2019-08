Quentin Tarantino responde sobre la polémica caracterización de Bruce Lee en su película [VIDEO]

Once Upon a Time in Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino, esta a pocos días de estrenarse en nuestro país y una de las polémicas que se han creado esta relacionada con Bruce Lee, personaje que aparece en la cinta.

Fue Shanon Lee, hija del fallecido artista marcial, quien inició la controversia al criticar la caracterización que le dio Tarantino a su padre.

En una entrevista Lee indicó que lo hacía ver como “un imbécil arrogante”. Algo que según ella está lejos de ser real.

“Puedo entender todo el razonamiento detrás de lo que se muestra en la película. Pero no necesitaban tratarlo como lo hacía el Hollywood blanco cuando estaba vivo”, dijo la hija del Dragón.

Quentin Tarantino respondió a la acusación fiel a su estilo. Según indica el portal Indie Wire, cuando el director fue consultado sobre la representación de Bruce Lee respondió:

“Bruce Lee era un tipo arrogante, por la forma en que hablaba, no inventé mucho de eso. Le escuché decir cosas así en ese sentido. Si la gente dice: ‘Bueno, él nunca dijo que podía golpear a Muhammad Ali’, bueno, sí lo hizo. ¿Bien? No solo dijo eso, sino que su esposa, Linda Lee, dijo que en su primera biografía que leí. Ella absolutamente dijo eso”, indicó Tarantino.

Esa no fue la única respuesta que soltó el director de Kill Bill. Sin embargo, te advertimos que con sus declaraciones llegan una gran carga de SPOILERS.

ADVERTENCIA DE SPOILERS

"¿Acaso Cliff podría vencer a Bruce Lee? Brad no podría golpear a Bruce Lee, pero Cliff tal vez podría. Si me haces la pregunta,’¿Quién ganaría en una pelea: Bruce Lee o Drácula?’ Es la misma pregunta. Es un personaje ficticio. Si digo que Cliff puede vencer a Bruce Lee, es un personaje ficticio que puede vencer a Bruce Lee.

La realidad de la situación es esta: Cliff es una boina verde. Ha matado a muchos hombres en la Segunda Guerra Mundial en combate cuerpo a cuerpo. De lo que Bruce Lee está hablando en todo el asunto es que admira a los guerreros. Admira el combate, y el boxeo es una aproximación más cercana al combate como deporte. Cliff no es parte del deporte que es como el combate, es un guerrero. Es una persona de combate.

Si Cliff estuviera luchando contra Bruce Lee en un torneo de artes marciales en el Madison Square Garden, Bruce lo mataría. Pero si Cliff y Bruce estuvieran peleando en las selvas de Filipinas en una pelea de combate cuerpo a cuerpo, Cliff lo mataría”, finalizó Tarantino.

A continuación te dejamos el video con la polémicas declaraciones del director.