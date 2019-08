Malcolm in the middle: !Regresan! Frankie Muniz confirma nueva película

Al parecer este año ha sido el anfitrión para los remakes de series y películas que todos en algún momento han visto en la infancia. Esta vez se trata de “Malcolm, in the middle”, una comedia protagonizada por Frankie Muniz y Bryan Cranston.

La información fue revelada por Muniz en una entrevista con el sitio de fans Malcolm France, donde el actor contó que se está trabajando en un libreto que sería para una película, a pesar que demostró sus ganas en comenzar una nueva temporada para una nueva serie, esta vez no sería el caso.

“Sé que están trabajando en un libreto. No sé qué puedo decir o no, pero están trabajando en un guión para película, no será para episodios de una nueva temporada. Ellos quieren una película. A mí me gustaría ver una temporada de 10 o 12 episodios, porque así puedes continuar toda la historia ver dónde están. Pero los escritores original están involucrados. Veremos. A Bryan le gusta mucho la idea, entonces si alguien lo puede hacer pasar, es él”, afirmó el artista.

La popular serie se estrenó en el año 2000 y Frankie Muniz, quien interpreta a Malcolm que tiene un IQ bastante elevado, tendrá que enfrentarse a los problemas de estar en una clase para niños privilegiados y lo peor, soportar ser el hermano que están en el medio.

Por otro lado, el padre de la familia, Hal, interpretado por Bryan Cranston, es quien pone el contraste cómico en la serie, ya que no posee la abrumadora inteligencia de su hijo, pero no deja de ser un padre amoroso y bien intencionado.

Hasta el momento no se tiene mayor información acerca de la nueva película. Pero, no cabe dudas que generará grandes expectativas y con ello la cuestión si en realidad fue una buena idea darle vida a una serie clásica que terminó hace casi 20 años.