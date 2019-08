Festival de Cine de Lima proyectará ‘Once Upon a Time in Hollywood’

El Festival de Cine de Lima PUCP 2019 se iniciará el 9 de agosto y durará hasta el 17 del mismo mes. Bajo el lema de “Escápate al Festival”, el evento reunirá una selección de más de 400 películas, que incluyen estrenos que son esperados por miles de cinéfilos.

Este 2019 el festival tendrá como sedes el Centro Cultural PUCP, la cadena Cineplanet, Primavera, Alcázar y Salaverry.

Además, por primera vez se incluirán sedes fuera de Lima como los Cineplanet Chiclayo y el Galpón Transcinema.

Sin embargo, una gran se ha revelado una gran noticia para los fanáticos de Quentin Tarantino, ya que ‘Once Upon a Time in Hollywood’ se proyectará en el esperado festival.

La novena película del director, estará dentro de la sección Aclamadas 2019 y será proyectada el 15 de agosto en los Cineplanet Alcázar y Primavera.

Sinopsis de Once Upon a Time in Hollywood

A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton tratará seguir el cambio. Junto a su doble, ambos verán como sus raíces les complican el cambio, y al mismo tiempo su relación con la actriz Sharon Tate, que fue víctima de los Manson en la matanza de 1969.

Tráiler de Once Upon a Time in Hollywood