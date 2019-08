The Boys: conoce la única escena que Amazon censuró [VIDEO]

The Boys, serie producida por Seth Rogen y Evan Goldberg y emitida por Amazon Prime, ha sido bien recibida por el público y la crítica.

La producción está basada en el cómic de Gart Ennis y cuenta la historia de un grupo de justicieros que deben detener los excesos que cometen los superhéroes que abusan de sus poderes.

Estos superhumanos son parte del grupo Los Siete, una parodia ácida de la Liga de la Justicia y Los Vengadores, liderados por Homelander (una mezcla entre el Capitán América y Superman) quién se caracteriza por su gran ego y egoísmo.

Es justo una de las escenas de este personaje que Amazon Prime decidió eliminar de la serie por ser considerada como una falta de respeto al televidente.

A pesar que The Boys cuenta con violencia extrema, alto contenido sexual y escenas gore; es curioso que una de las escenas que no incluya alguno de estos elementos haya sido vetada de la primera temporada.

“Había una escena con la que Amazon dijo: ‘Ni loco, tienes que quitarla’. No entendí muy bien por qué, considerando todo lo que sacamos en la serie. Homelander, después de discutir con Stilwell (Elisabeth Shue) en el episodio 2, está de pie sobre una de las águilas del edificio Chrysler. Se baja los pantalones y empieza a masturbarse, murmurando ‘Puedo hacer lo que quiera’ una y otra vez hasta llegar al clímax sobre la ciudad de Nueva York”, declaró Eric Kripke, cocreador de The Boys.

Kripke explicó que la escena se filmó para que entender al personaje, pero Amazon decidió dejarla fuera: “Al parecer, Amazon pensó que no era necesaria. A mí me decía algo sobre su psique [de Homelander]. Para dejarlo claro, han sido geniales, ha debido ser la única pelea que he perdido en la primera temporada”, añadió, refiriéndose a la plataforma.

Tráiler de The Boys