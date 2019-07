Netflix: conoce las películas, series y documentales que se van en agosto

Ya termina julio y junto a ello la salida de varias series y películas que Netflix quitará de su catálogo, a pesar de las novedades que nos da la plataforma mes a mes, la durabilidad no es por mucho tiempo.

Así que, te presentamos algunos títulos que salen de Netflix durante el mes de agosto y puedas darte la oportunidad de disfrutar de su contenido antes de la

despedida.

Series

Don’t trust the b in apartment 23 – 1 de agosto

Bleach – 1 de agosto

Cash Cab – 1 de agosto

The Only way is Essex – 1 de agosto

The Great Interior Design Challenge – 1 de agosto

The UnDateables – 1 de agosto

Touch – 1 de agosto

Ray Donovan – 7 de agosto

Películas

Zombieland – 31 de julio

The 5th Wave – 1 de agosto

The Lady in the Van – 1 de agosto

A Walk Among the Tombstones – 1 de agosto

Remember Sunday – 1 de agosto

Standing tall – 1 de agosto

The Help – 1 de agosto

Legion – 1 de agosto

Need for Speed – 1 de agosto

Risen – 1 de agosto

Unbranded – 1 de agosto

Sex Tape – 1 de agosto

Love, Rosie – 1 de agosto

¿Usted no sabe quién soy yo? – 1 de agosto

El Sustituto – 2 de agosto

Dumb and Dumber To – 3 de agosto

2 alone in París – 4 de agosto

Chatroom – 7 de agosto

Madame Bovary – 7 de agosto

Life of Crime – 7 de agosto

Heart and souls – 9 de agosto

Immortals – 10 de agosto

A war – 12 de agosto

Billy Elliot – 15 de agosto

Eternamente comprometidos – 15 de agosto

Sixteen Candles – 15 de agosto

The Brothers Grimbsy – 15 de agosto

Mortdecai – 15 de agosto

The Holiday – 15 de agosto

Liar Liar – 15 de agosto

The Little Rascals – 15 de agosto

The Lazarus Effect – 15 de agosto

Tower Heist – 15 de agosto

AirLift – 15 de agosto

Documentales

Awake – 1 de agosto

Nat King Cole: Afraid of the dark – 8 de agosto

Banking on Bitcoin – 14 de agosto

Minimalism – 15 de agosto

kids

Freebirds – 1 de agosto

Iron Man & Captain America: Heroes United – 1 de agosto

Mark & Russell’s Wild Ride – 1 de agosto

SpyKids – 1 de agosto

Spykids 2: The Island of Lost Dreams – 1 de agosto

Spykids 3D – 1 de agosto

Wall-E – 1 de agosto

TMNT – 2 de agosto

Avatar – 2 de agosto

Bob Esponja – 2 de agosto

Victorious – 2 de agosto

Bubble Guppies – 2 de agosto

Dora la Exploradora – 2 de agosto

Paw Patrol – 2 de agosto

Sam y Cat – 2 de agosto

LEGO Nexo Knights – 14 de agosto

Space Dogs – 15 de agosto