"El Joker va por los Oscars", afirma el director del Festival de cine de Venecia

El enemigo más importante del murciélago va por premio mayor del séptimo arte. El Oscar. Así lo hizo saber el director del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, quien reveló que fue Todd Phillips (The Hangover) el encargado de que “Joker” se estrene y compitiera en estos festivales.

Hace unas semanas se supo que “Joker”, la cinta de Joaquín Phoenix, se estrenará de manera mundial en el Festival de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Toronto. Siendo uno de los favoritos a ganar el máximo galardón.

Durante una entrevista con la revista Variety, el director Alberto Barbera reveló que Warner Bros quiso estrenar “Joker” fuera de competencia, tal como lo hizo con “A Star is Born” y “Gravity”. Sin embargo, fue Todd Phillips quien le recomendó colocarla en los festivales, pues cree que Joaquín Phoenix pueda ganar un León de Oro.

“Sí, como de costumbre (Warner Bros.) dijo que quería estar en una situación más protegida (como con A Star Is Born)”, señaló Barbera. “Pero entonces Todd Phillips dijo: ‘No me importa si corro el riesgo de no ganar ¿Por qué no debería competir cuando sé lo que tenemos en nuestras manos?”