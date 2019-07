Amy Winehouse tendrá película biográfica

La fallecida cantante Amy Winehouse tendrá su biopic, así lo confirmó su familia al portal web The Sun, quienes indicaron que firmaron un contrato multimillonario para ceder los derechos de la artista.

La película aún no cuenta con un título, pero contará con la dirección de Alison Owen y será escrita por Geoff Deane.

La productora a cargo del biopic será Monumental Pictures, que planela filmar el filme este año, aunque aún no ha revelado que actriz será la elegida para darle vida a Amy.

Disntintos foros indicaron que Lady Gaga sería elegida para interpretar a Winehouse, algo que el padre de la cantante ha negado rotundamente.

“Queremos a alguien que retrate a Amy como era: divertida, brillante, encantadora y horrible persona”, detalló Mitch Winehouse.

Agregó que Gaga no cuenta con el acento de su hija y que prefiere a una actriz inglesa que no sea conocida y que tenga parecido físico de la interprete de Back To Black.

¿Quién es Amy Winhouse?

Amy Jade Winehouse nació el 14 de setiembre de 1983, en Londres. En 2003 lanza su primer álbum titulado 'Frank', conocido por su single 'Stronger than me'.

Tres años después reapareció con su segundo y último disco 'Back to Black' con diez temas compuestos por ella, en donde destacan las canciones 'Rehab' y 'You know I'm no good'.

Amy Winehouse tenía 27 años de edad cuando fue hallada muerta el 23 de julio de 2011 en su departamento de Londres.