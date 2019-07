Orange is the New Black 7: ¿Qué pasará en la última temporada?

Una de las series pioneras de Netflix, Orange is the New Black, llegará a su fin después de seis años y siete exitosas temporadas.

El estreno de la última temporada se dio el viernes 26 de julio y concluirá con 13 emocionantes capítulos. La serie, creada por Jenji Kohan, cuenta como Piper Chapman es condenada a pasar un año en una penitenciaria por su relación con personas ligadas al narcotráfico.

La prisión de mujeres de Litchfield es el lugar en donde se cuentan más de 90 historias, que a modo de flashback se conocerá la vida de las reclusas.

Durante las 6 temporadas se ha visto asesinatos, motines, violaciones, abusos de poder y otro tipo de injusticias.

¿Qué pasará en Orange is the New Black 7?

La séptima temporada se centrará en la inmigración ilegal, un tema aún delicado en Estados Unidos. En la sexta temporada se supo que se crearía un lugar de detención temporal, en donde se detendrían a personas que no tenga origen estadounidense y a quienes ingresaron ilegalmente en el país.

Sin embargo, este espacio no tiene conexión a internet, teléfono, traductores para cada caso y abogados; lo que convertirá el lugar en un sitio lleno de injusticias para las reclusas. Los trece capítulos de la temporada 7 de Orange is the New Black se encuentran disponibles en Netflix.

Tráiler de Orange is the New Black 7